233 پروژه منابع طبیعی در خراسان جنوبی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله شریفی بعد از ظهر یکشنبه درجمع خبرنگاران اظهارداشت: این پروژه ها در قالب 410 عملیات در حال اجرا است.

وی گفت: از این تعداد 37 پروژه در بخش آبخیزداری، 56 پروژه در بخش مرتع، 28 پروژه در بخش حفاظت ، 16 پروژه در بخش ممیزی، 33پروژه در بخش جنگل، 48 پروژه در بخش بیابان و 15 پروژه در بخش ترویج و اداری است.

وی اعتبارات منابع طبیعی استان را در سال جاری 99 میلیارد ریال اعلام کرد و بیان داشت: 50 درصد اعتبارات در بخش آبخیزداری هزینه می شود.

وی به وجود سه میلیون و 400 هزار واحد دامی در استان اشاره کرد و افزود: مراتع استان تنها جوابگوی نیاز یک سوم واحد های دامی استان است.

15میلیون متر مکعب آب در سازه های آبخیزداری خراسان جنوبی ذخیره شد

مدیرکل منابع طبیعی خراسان جنوبی در ادامه عنوان کرد: در سال زراعی جاری 15 میلیون متر مکعب آب در سازه های آبخیزداری استان ذخیره شده است.

شریفی میانگین بارندگی سال زراعی جاری تا کنون در استان 72 میلیمتر اعلام کرد و یادآورشد: میزان بارندگی سال قبل 50 میلیمتر و در دراز مدت 74 میلیمتر بوده که با این وجود هنوز با کمبود بارندگی مواجه هستیم.

وی گفت: یک میلیون و 900 هزار هکتار از مساحت خراسان جنوبی تحت تاثیر فرسایش بادی قرار دارد.

این مسئول با بیان اینکه خراسان جنوبی ششمین استان بیابانی کشور است، گفت: این استان با دارا بودن دو میلیون و 96 هزارهکتار بیابان نیم ‌درصد بیابانهای جهان را به خود اختصاص داده است.

شریفی همچنین با اشاره به وجود 22 کانون بحرانی بیابان زا در استان اظهار داشت: سالانه فقط بیش از 10 هزار هکتار عملیات بیابان زدایی در این منطقه انجام می شود.