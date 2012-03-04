به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های دوچرخه ‌سواری قهرمانی رشته کراس کانتری قم با شرکت دوچرخه ‌‌سواران نوجوان، جوان و بزرگسال برگزار شد و با معرفی دوچرخه‌سواران اول تا سوم هر سه رده سنی به پایان رسید.



این در حالی است که دوچرخه ‌سواران شرکت‌ کننده در پیکارهای دوچرخه‌‌ سواری قهرمانی رشته کراس کانتری قم در یکی از مهم‌ترین رقابت‌های انتخابی استان در مسافت قابل توجهی با یکدیگر برای کسب مقام‌های اول تا سوم رقابتی نزدیک و فشرده را برگزار کردند که در نهایت برترین‌ها معرفی شدند.



رقابت 90 رکابزن در پیکارهای دوچرخه سواری قم



بر اساس برنامه ریزی انجام شده توسط مسئولان برگزاری این رقابت ها در هیئت دوچرخه سواری استان قم در این مسابقات که در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار شد، در رده سنی نوجوانان محمد ماندگاری بالاتر از سایر شرکت‌کنندگان در جایگاه نخست ایستاد و موفق به کسب مقام قهرمانی و انتخابی پیکارهای دوچرخه‌سواری کوهستان قم شد.



در پایان رقابت‌های رده سنی نوجوانان بعد از محمد ماندگاری قهرمان این رده سنی، عنوان نایب قهرمانی به یوسف اکبرپناهی رسید و در نهایت با مقام سوم مجتبی رئیس الذاکرین، مسابقات این رده سنی دوچرخه سواری کراس کانتری قم به پایان رسید.



در رده سنی جوانان این دوره از پیکارهای دوچرخه‌سواری قهرمانی رشته کراس کانتری قم، مهدی علیرضا لو زودتر از سایر رقبا مسافت تعیین شده را رکاب زد و به خط پایان رسید تا عنوان نخست و مقام قهرمانی این مسابقات را به خود اختصاص دهد.



در این رده سنی بعد از مهدی علیرضا لو قهرمان جوانان کوهستان قم، جواد یزدلی دیگر دوچرخه‌سوار مدعی عنوان قهرمانی در جایگاه دوم ایستاد و نایب‌قهرمان شد، ضمن اینکه عنوان سوم این دوره از رقابت‌ها در رده سنی جوانان را مهدی حسینی به دست آورد.



رقابت دوچرخه سواران مدعی در کوهستان های جمکران



پایان رقابت‌های رده سنی بزرگسالان دوچرخه‌سواری رشته کراس کانتری قم با قهرمانی علیرضا تنباکویی همراه بود که با بهترین زمان ممکن از دیگر دوچرخه ‌سواران شرکت‌کننده زودتر مسیر مشخص را رکاب زد و در جایگاه نخست مسابقات دوچرخه‌سواری قهرمانی قم ایستاد.



در این رده سنی بعد از علیرضا تنباکویی قهرمان مسابقات، محمد امینی در جایگاه دوم ایستاد و موفق به کسب مقام نایب‌قهرمانی شد، ضمن اینکه حامد هاشم پور دیگر مدعی این رده سنی در نهایت با کسب مقام سوم این دوره از رقابت‌ها به کار خود پایان داد.



در این مسابقات که به منظور شناسایی استعدادهای دوچرخه‌سواری قم و همچنین ترکیب تیم اعزامی رشته کراس کانتری قم به مسابقات لیگ و قهرمانی کشور این رشته در جاده های کوهستانی اطراف جمکران قم برگزار شد، دوچرخه سواران قمی شرکت کننده در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان با یکدیگر رقابت کردند.

