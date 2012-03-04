بازدید کمیته ویژه بازرسی از واحدهای صنفی و توزیعی

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته ویژه بازرسی امروز پس از بازدید از چند واحد صنفی و توزیعی، یک واحد متخلف را پلمپ و چند واحد دیگر را جریمه نقدی کرد. این کمیته ویژه بازرسی با هدف نظارت بر روند عرضه کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم، در فرمانداری شهرستان رباط کریم تشکیل شده است.



این کمیته متشکل از بازرسی فرمانداری، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت، رئیس مجمع امور صنفی و اماکن نیروی انتظامی، تعزیرات حکومتی و پخش فرآورده های نفتی است که با تشکیل تیمهای بازرسی بر نحوه تهیه و توزیع کالا و میوه در روزهای پایانی سال نظارت می کنند.



این کمیته به طور مستمر بر مراکز فروش و توزیع کالا و مواد غذایی و پروتئنی، پوشاک، میوه و مایحتاج عمومی مردم نظارت کرده و با هر فروشنده ای که خارج از ضوابط قانونی و قیمتهای غیرواقعی اقدام به عرضه کالا کند، برخورد و بلافاصله واحدهای صنفی متخلف را پلمپ خواهد کرد.

بیانیه فرمانداری رباط کریم در قدردانی از حضور حماسی مردم در انتخابات مجلس نهم



فرمانداری شهرستان رباط کریم با انتشار بیانیه ای از حضور حماسی و باشکوه مردم رباط کریم در انتخابات مجلس شورای اسلامی قدردانی کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است: " ملت بزرگ، آگاه و زمان شناس ایران اسلامی بار دیگربه فضل الهی و تحت عنایات عالیه حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف، حماسه ای عظیم و بی نظیر آفریدند و چشم دشمنان و فتنه گران را کور و قلب رهبر معظم انقلاب و دوستان را شاد و خشنود کردند.شرکت بی سابقه مردم شریف ایران درانتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی یک باردیگرنظام مردمسالاری رابه عنوان یک مدل جدید موفق حکومتی به جهان عرضه کرد.



درود خدا بر شما ملت شگفتی ساز که در دفاع از دستاورد های سالها ایستادگی و استقامت برای حفظ آرمان های والای شهدا و دفاع از عزت و اقتدار ایران اسلامی جانانه به میدان آمدید و ثابت کردید عصر، عصر بدر و خیبر و عصر فتح سنگرهای استکبار جهانی به دست مستضعفین و آزادگان جهان است.



12اسفند 1390 به عنوان یک روز به یاد ماندنی و جاودان در صفحه تاریخ تابناک ایران اسلامی ثبت و ضبط خواهد شد، روزی که شاهد حضور گسترده و بی نظیر ملت مومن و شجاع کشور به ویژه مردم بیدار و سرافراز شهرستان رباط کریم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بود.



بدینوسیله با قدردانی از حضور حماسی، ارزشمند و انقلابی مردم شریف و ولایتمدار شهرستان رباط کریم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، از مجریان، ناظران و بازرسان انتخابات که با تلاش فراوان، بار این مسئولیت قانونی را بر دوش کشیدند و با صداقت و امانت، آرای مردم را صیانت و پاسداری کردند و از متصدیان نظم و امنیت که آسایش روحی و روانی مردم را تامین کردند و از رسانه ها و خبرنگاران و همه کسانی که به هرچه بهتر برگزار شدن انتخابات کمک کردند، سپاسگزاری می کند."