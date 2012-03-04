به گزارش خبرگزاری مهر، دوره تربیت مربی مهارتهای زندگی با حضور کارشناسان پایگاه‌های خدمات اجتماعی و مربیان مراکز امور آسیب دیدگان اجتماعی به مدت سه روز در مجتمع مسبح برگزار شد.



در این دوره سه روزه تعداد 40 نفر از کارشناسان حوزه آسیب دیدگان اجتماعی حضور داشتند که با 7 مهارت مورد نیاز آشنا شدند.



مهارت خودآگاهی، ارتباط موثر، حل مساله، تصمیم گیری، مقابله با استرس ، همدلی و کنترل خشم از عناوین مهارت‌های آموزشی بودند که در این دوره سه روزه به آنها پرداخته شد.



طول مدت دوره 24 ساعت بوده و کارشناسان بعد از این دوره با کسب توانمندی لازم می توانند در محلاتی که مشغول فعالیت هستند در زمینه آموزش گروههای هدف فعالیت داشته باشند.



مجری این دوره آموزشی دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی با همکاری دفتر سلامت روان مرکز بهداشت است.



گزارش دوره آموزش شورا و نظام پیشنهادها در بهزیستی استان قم



در راستای اطلاع رسانی و ایجاد انگیزه و فرهنگ مشارکت در تصمیم سازی و تصمیم گیری در کارکنان، دبیرخانه نظام پیشنهادهای بهزیستی استان با همکاری دفتر آموزش ، پس از اخذ رای مثبت مدیر کل و معاونت پشتیبانی و منابع انسانی، اقدام به برنامه ریزی جهت برگزاری دوره آموزشی شورا و نظام پیشنهادها در دو سطح دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی و دارندگان مدارک تحصیلی دیپلم و زیر دیپلم کرد.



دوره ها با دعوت از خداپرست، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مولف کتاب ”نظام پیشنهاها از تئوری تا عمل“ برنامه ریزی شد.



اطلاع رسانی دوره به صورت شبکه الکترونیک و ارسال اطلاعیه و تماس تلفنی انجام گرفت و اولین دوره با حضور 75 نفر از کارشناسان مراکز دولتی و غیردولتی در تاریخ 8 و 9 بهمن‌ماه و دومین دوره با حضور 52 نفر در تاریخ 6 و 7 اسفند ماه در محل مرکز مسبح برگزار شد



اعزام کاروان عتبات عالیات مددجویان بهزیستی



دومین کاروان سازمان بهزیستی استان قم متشکل از مددجویان تحت پوشش و کارکنان این سازمان به مقصد عتبات عالیات مشرف خواهند شد .



دریافت هدایای نقدی و غیر نقدی مردم توسط سازمان بهزیستی



سازمان بهزیستی ضمن شادباش و تبریک پیشاپیش سال نو به اطلاع همشهریان ونواز استان قم می رساند آماده دریافت هدایا ونذورات نقدی وغیرنقدی مردم جهت استفاده فرزندان یتیم وبی‌سرپرست، معلولان، بیماران، سالمندان وکلیه خانواده‌های نیازمند است تا با دستان سخاوتمند و پرمهر مردم، لبخند شوق وشادی را برلبان این عزیزان محروم جامعه بنشانند و بهشت را به بها خریدار شوند.



برگزاری نشست دبیر خانه کانون فرهنگی قرآن و عترت شهید فیاض بخش



این نشست با حضور مدیرکل سازمان، معاونان و جمعی از مسئولان و فعالان فرهنگی برگزار شد.



در این جلسه کلیه مدعوین، نظرات و پیشنهادهای خود را در خصوص بهینه شدن فعالیت‌های فرهنگی، بصورت مکتوب اعلام کرده و رئیس بهزیستی قم اهمیت فعالیت‌های فرهنگی و استفاده از مشاوره‌های مذهبی را در راستای برنامه‌های پیشگیرانه بسیار مفید دانست.



ابراهیم مظفری ادامه داد: باید در جهت فعالیت‌های فرهنگی از پتانسیل‌های استان که در امور فرهنگی و مذهبی فعالیت دارند از جمله موسسه پژوهشی امام خمینی(ره) بهره گرفت.

