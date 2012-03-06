  1. استانها
  2. البرز
۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۰۰

شهبازی به مهر خبر داد:

برپایی نمایشگاه استقبال از بهار در نظرآباد

برپایی نمایشگاه استقبال از بهار در نظرآباد

نظرآباد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره بازرگانی نظرآباد از برپایی نمایشگاه استقبال از بهار و عرضه اقلام مورد نیاز شهروندان در این شهرستان خبر داد و گفت: در حال حاضر 8 گروه بازرسی عملیات نظارت بر گرانفروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور،حراج ها و ... را در دستور کار دارند.

علی شهبازی در تشریح برنامه های طرح ویژه نوروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: طبق روال هر ساله در روزهای پایانی سال با توجه به  افزایش خرید عمومی مردم از کالاهای اساسی با مشارکت مجامع امور صنفی فروشگاههای بهاره در سطح شهرستان نظرآباد، برپا می شود.

وی افزود: در سال جاری هم از 10 اسفند ماه  این نمایشگاه با تعداد  70 غرفه در سطح شهرستان نظرآباد برپاشده و تا 25  اسفند ماه نیز ادامه دارد.

شهبازی در خصوص  کالاهای عرضه شده در این غرفه ها نیز گفت: اقلامی نظیر  آجیل و خشکبار، کیف وکفش، مواد غذایی و پروتئینی در غرفه های مذکور برای خرید شهروندان در نظرگرفته شده است.

وی کالاهای مشمول تنظیم بازار را نیز شامل گوشت مرغ، برنج، گوشت منجمد، شکر و میوه برشمرد و افزود: به منظور کنترل قیمت اقلام مصرفی در روزهای پایانی سال 8 گروه نظارتی در سطح شهرستان  نظرآباد در صبح وبعد از ظهر مستقر  و مشغول انجام بازرسی هستند.

وی ادامه داد: این طرح بعد وسیعی از کالاها و خدمات را در برمی گیرد و بازرسی از واحد های صنفی بخشی از این طرح خواهد بود.

شهبازی گفت: گرانفروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، حراج های غیرقانونی،  فروش اجباری کالاو ... نیز مشمول این طرح خواهد بود و از سوی بازرسان رصد و منع قانونی خواهد شد.

کد مطلب 1551508

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها