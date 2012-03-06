برپایی نمایشگاه استقبال از بهار در نظرآباد

علی شهبازی در تشریح برنامه های طرح ویژه نوروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: طبق روال هر ساله در روزهای پایانی سال با توجه به افزایش خرید عمومی مردم از کالاهای اساسی با مشارکت مجامع امور صنفی فروشگاههای بهاره در سطح شهرستان نظرآباد، برپا می شود.

وی افزود: در سال جاری هم از 10 اسفند ماه این نمایشگاه با تعداد 70 غرفه در سطح شهرستان نظرآباد برپاشده و تا 25 اسفند ماه نیز ادامه دارد.

شهبازی در خصوص کالاهای عرضه شده در این غرفه ها نیز گفت: اقلامی نظیر آجیل و خشکبار، کیف وکفش، مواد غذایی و پروتئینی در غرفه های مذکور برای خرید شهروندان در نظرگرفته شده است.

وی کالاهای مشمول تنظیم بازار را نیز شامل گوشت مرغ، برنج، گوشت منجمد، شکر و میوه برشمرد و افزود: به منظور کنترل قیمت اقلام مصرفی در روزهای پایانی سال 8 گروه نظارتی در سطح شهرستان نظرآباد در صبح وبعد از ظهر مستقر و مشغول انجام بازرسی هستند.

وی ادامه داد: این طرح بعد وسیعی از کالاها و خدمات را در برمی گیرد و بازرسی از واحد های صنفی بخشی از این طرح خواهد بود.

شهبازی گفت: گرانفروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، حراج های غیرقانونی، فروش اجباری کالاو ... نیز مشمول این طرح خواهد بود و از سوی بازرسان رصد و منع قانونی خواهد شد.