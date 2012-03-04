  1. استانها
  2. کرمان
۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۲۱

حجت الاسلام عرب پور:

میزان مشارکت کرمانی ها در انتخابات باعث افتخار است

میزان مشارکت کرمانی ها در انتخابات باعث افتخار است

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت نظارت و بازرسی انتخابات استان کرمان با اشاره به حضور حداکثری کرمانیها در انتخابات مجلس گفت: این حضور مایه افتخار است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی عرب پور پس از حضور 70 درصدی و با شکوه کرمانیها در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان کرمان طی بیانیه ای این حضور را به مردم این استان تبریک گفت و از این حضور تقدیر کرد.

در این بیانیه آماده است که حضور هدفمند و خردمندانه و حداکثری شما مردم کرمان در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی باعث فخر، مباهات، بهت و حیرت جهانیان شد و این مهم به عنوان نشانه شکرگذاری شما از نعمت بزرگ ولایت و پاسداری از نظام مقدس جمهوری اسلامی در تاریخ انقلاب اسلامی ثبت خواهد شد و قطعا با این عمل هوشیارانه خود قلب نورانی حضرت بقیه الله الاعظم امام زمان (عج) و نایب برحقش حضرت آیت الله خامنه ای را خوشحال کردید.

در ادامه این بیانیه آمده است که همین راستا هیئت نظارت و بازرسی انتخابات استان از شما مردم فهیم و هیئت های نظارت و ناظرین محترم شورای نگهبان تقدیر و تشکر به عمل آورده و بر اساس ماده 68 قانون انتخابات اعلام می دارد که این هیئت و هیئتهای نظارت شهرستان ها آماده دریافت شکایات اقشار مختلف مردم استان در امر تایید صلاحیت انتخابات است.
کد مطلب 1551510

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها