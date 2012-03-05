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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۰۱

صفایی در گفتگو با مهر:

امیدوارم هر تیمی خوب بازی کرد پیروز شود

امیدوارم هر تیمی خوب بازی کرد پیروز شود

مربی تیم هاکی مسکن و شهرسازی گلستان ابراز امیدواری کرد در دیدار با شهرداری اراک هر تیمی که بازی بهتری از خود به نمایش می گذارد پیروز میدان باشد.

اسفندیار صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار رده بندی مقابل تیم هاکی شهرداری اراک که سه شنبه در تهران برگزار می شود، اظهار داشت: بازیکنان تیم اراک باانگیزه هستند و از تجربه بسیار بالایی برخوردارند.

وی افزود: ما تجربه بازی با این تیم را در مرحله مقدماتی داشته ایم هرچند که شرایط بازی در رده بندی بسیار حساس است.

مربی تیم هاکی مسکن و شهرسازی گلستان با بیان اینکه انگیزه بازیکنان تیمش بسیار بالاست و برای برد در زمین حاضر خواهند شد، گفت: نتیجه بازی در زمین مشخص خواهد شد و امیدوارم هر تیمی که بازی بهتری از خود به نمایش می گذارد پیروز میدان باشد.

به گزارش مهر، مسابقه رده بندی لیگ برتر هاکی صبح سه شنبه بین تیم‌های مسکن وشهرسازی گلستان و شهرداری اراک در سالن هندبال تهران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1551511

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