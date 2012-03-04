جریمه 20 میلیون ریالی برای عرضه کننده گوشت غیر بهداشتی

به گزارش خبرگزاری مهر،رئیس دامپزشکی شهرستان بیرجند گفت: یک مرکز متخلف عرضه گوشت غیربهداشتی در بیرجند به پرداخت 20 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

سعید افتخاری مقدم‌ اظهار داشت: در پی بازدیدهای مستمر اکیپ‌های نظارت بهداشتی دامپزشکی مقدار 36 کیلوگرم گوشت قرمز و ماهی غیربهداشتی از یک مرکز متخلف ضبط و پس از طی مراحل قانونی با رأی دادگستری شهرستان بیرجند به دلیل تکرار تخلف به پرداخت 20 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

وی به همکاری و تعامل خوب نیروی انتظامی و دادگستری این شهرستان با شبکه دامپزشکی اشاره کرد و افزود: با پیگیری و نظارت‌های بهداشتی این شبکه و صدور احکام بازدارنده از سوی دادگستری گام‌های مؤثری در راستای ارتقای سطح بهداشت و سلامت شهروندان برداشته شده است.

رئیس دامپزشکی شهرستان بیرجند با اشاره به فرارسیدن سال جدید و حضور مسافران نوروزی در مرکز استان، از تشدید نظارت‌های بهداشتی دامپزشکی در نوروز امسال خبر داد.

افتخاری ‌مقدم گفت: به منظور جلوگیری از سوءاستفاده دلالان و متخلفان کنترل و نظارت بر مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی و مراکز بسته ‌بندی همچون سنوات گذشته در دو شیفت کاری صبح و عصر انجام خواهد شد.

وی از مردم خواست فرآورده خام دامی مورد نیاز خود را از مراکز معتبر و تحت نظارت دامپزشکی خریداری کرده و چنانچه با مورد مشکوکی مواجه شدند مراتب را به شماره تلفن‌های 2-2214361 منعکس کنند.

مردم خراسان ‌جنوبی سرپرستی 15 کودک بی ‌سرپرست را بر عهده گرفتند

مدیرکل بهزیستی خراسان‌ جنوبی گفت: در بیرجند 15 کودک زیر 6 سال بی سرپرست نگهداری می‌ شود که از این تعداد هفت کودک پسر و هشت کودک دختر هستند و مردم استان سرپرستی این افراد را بر عهده گرفتند.

محمدحسن اکبری ‌مطلق اظهار داشت: 50 درصد کودکان شیرخوارگاه این استان، بد سرپرست و 50 درصد دیگر بدون سرپرست هستند.

وی با بیان اینکه حدود 70 خانواده برای سرپرستی این کودکان اعلام آمادگی کرده‌ اند، افزود: کودکانی که امکان بازگشت آنان نزد والدینشان وجود نداشته باشد به دو صورت دائم و موقت و با احکام قضایی فرزندخواندگی و امین موقت به خانواده‌های متقاضی داده می‌ شوند.

مدیرکل بهزیستی خراسان ‌جنوبی تصریح کرد: در این راستا اولویت نخست با زوج‌های فاقد فرزند و در مرحله بعد خانواده‌هایی با جمعیت کمتر از چهار نفر و همچنین زنان بدون شوهر است.

اکبری ‌مطلق تصریح کرد: مردم می‌ توانند کمک‌های نقدی خود به این شیرخوارگاه را به شماره حساب 2345203959 بانک ملت شعبه طالقانی بیرجند با نیت خاص شیرخوارگاه واریز کنند.

وی عنوان کرد: اداره بهزیستی بیرجند و معاونت مشارکت‌های مردمی اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی نیز آماده دریافت کمک‌های غیر نقدی مردم است.