بهره برداری از معادن برای افراد غیربومی یزد اشتغال ایجاد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عالم صبح دوشنبه در دیدار مدیران منابع طبیعی با امام جمعه یزد به مناسبت هفته منابع طبیعی اظهار داشت: در معادن سنگ، سنگ ها به طور کامل و بدون فرآوری به خارج از کشور صادر می شود و معادن آن بدون اینکه ارزش افزوده برای استان به دنبال داشته باشد، استخراج می شود.

وی با تاکید بر اینکه این منابع باید برای نسل های آینده نیز باقی بماند، افزود: بهره برداری از معادن باید حساب شده تر انجام شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط اقلیمی استان یزد اظهار داشت: استان یزد از نظر وسعت سومین و از نظر اراضی بیابانی دومین استان کشور است.

وجود 69 هزار هکتار جنگل دست کاشت در یزد

وی افزود: استان یزد 69 هزار و 661 هکتار جنگل دست‌ کاشت دارد و بیش از 6.5 میلیون هکتار مساحت این استان زیر پوشش مراتع خوب، متوسط و ضعیف است.

عالم با اشاره به ارزش اقتصادی مراتع عنوان کرد: سالانه بیش از 230 هزار تن علوفه از مراتع استان جمع‌ آوری و خشک می ‌شود و به مصرف دام ‌ها می‌ رسد.

اقتصاد پنج هزار خانوار روستایی در یزد به منابع طبیعی وابسته است

وی ادامه داد: در حال حاضر زندگی و اقتصاد بیش از پنج هزار خانوار روستایی وابسته به دام است که این دامها از مراتع استان تغذیه می ‌شوند.

عالم همچنین با بیان اینکه بیش از 500 خانوار در استان یزد از طریق برداشت گیاهان دارویی در مراتع کسب درآمد می‌ کنند، افزود: به دلیل خشکسالی ‌های پی در پی امسال اجازه برداشت به آنها داشته نشده و همین امر اعتراض آنها را به دنبال داشته است.

وی همچنین با اشاره به طرح ‌های در دست اجرای منابع طبیعی استان یزد اظهار داشت: طرح جدید مدیریت منابع جنگلی خاتم در وسعت 64هزار و 700 هکتار و طرح مدیریت جنگلی بادامشک طبس در دست اجراست.

عالم با بیان اینکه بحران آب، تغییر اقلیم و خشکسالی و بیابان‌ زایی سه چالش اصلی دنیا هستند، بیان کرد: در استان یزد نیز خشکسالی متوالی طی 13 سال و محدودیت شرایط اقلیمی در کنار کمبود منابع آب مورد نیاز، به چالش ‌های منطقه ‌ای در حوزه منابع طبیعی تبدیل شده است.

حراست از منابع طبیعی کافی نیست/ لزوم توسعه فعالیت های توسعه ای

مسئول دفتر نهاد نمایندگی ولی ‌فقیه در جهاد کشاورزی استان یزد نیز در این نشست با گرامیداشت هفته منابع طبیعی اظهار داشت: حفظ و حراست منابع طبیعی استان یزد از مهمترین مواردی است که باید مدنظر کارکنان منابع طبیعی قرار گیرد.

حجت‌الاسلام سلطانی با تقدیر از تلاش ‌های منابع طبیعی استان یزد در زمینه حفظ و حراست منابع عنوان کرد: تلاش ‌های مطلوبی صورت گرفته اما کافی نیست و باید ساز و کارهایی مناسب در این زمینه اندیشیده شود.

امام جمعه یزد نیز در این نشست با تاکید بر اهمیت حفظ منابع طبیعی گفت: منابع طبیعی نیازمند آینده ‌نگری و برنامه ‌ریزی ‌های بلندمدت است.

در منابع طبیعی نگاه آینده نگر وجود نداشته است

آیت الله محمدرضا ناصری افزود: اگر از 30 سال پیش مسائل و بحران‌ های امروز دیده می ‌شد و ادارات طرح ‌های 20 ساله برای مقابله با بحران ‌های طبیعی می ‌دادند امروز توسعه بیابان ‌ها به این حد نمی ‌رسید.

وی با اشاره به کمبود و بحران آب در استان یزد اظهار داشت: نحوه آبیاری و منابع جمع آوری نزولات باید مدنظر قرار گیرد.

ناصری تاکید کرد: منابع طبیعی نیاز به نگاه کارشناسانه، متفکرانه و عمیق دارد از اینرو راه‌ اندازی اتاق فکر برای دورنگری در این اداره ضروری است.

انتقاد امام جمعه یزد از بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی

وی با تاکید بر اینکه منابع طبیعی باید برای آیندگان نیز باقی بماند، از بهره برداری های بی رویه از منابع طبیعی در بخش های مختلف معدن، آب و ... انتقاد کرد.

ناصری همچنین نگاه مادی به منابع طبیعی را مذموم دانست و افزود: در کنار نگاه مادی باید به فکر توسعه و پایداری طبیعت نیز بود زیرا خداوند همه نیازهای انسان را در طبیعت پیش بینی کرده است.