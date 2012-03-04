به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر تحصیلات تکمیلی مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران از ابلاغ برنامه درسی رشته مدرسی ادبیات عرب ویژه مقطع سطح سه (کارشناسی ارشد) حوزههای علمیه خواهران خبر داد.
فریده داوودی با اعلام این خبر گفت: رشته مدرسی ادبیات عرب، یکی از رشته های تربیت مدرس حوزه علمیه است که در آن طلاب، ضمن شناخت استدلالی مباحث اعتقادی، فقه و اصول و فراگیری ادبیات عرب، مهارتها و روشهای تدریس، توانایی تدریس و تحقیق در موضوعات مرتبط با این رشته را پیدا میکنند و در پایان، دانشنامه سطح سه مدرسی ادبیات عرب و مجوز تدریس آن را دریافت می کنند.
وی با اشاره به عربی بودن متون و منابع اسلامی و لزوم شناخت ادبیات عرب به منظور فهم آنها و تاکید آموزه های اسلامی بر استفاده از اساتید متخلق، متخصص و توانمند، افزود: متقاضیان ورود به این رشته در صورت احراز صلاحیتهای عمومی و اخلاقی بر اساس آییننامههای مصوب، دارا بودن مدرک علمی سطح دو و قبولی در آزمون ورودی و مصاحبه علمی میتوانند در این رشته تحصیل کنند.
مدیر تحصیلات تکمیلی مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران این آشنایی با آرا و مکاتب مهم در ادبیات عرب، ایجاد توان تحقیق در حد تحلیل، بررسی و نقد در زمینه ادبیات عرب و آشنایی با منابع، متون، تاریخ و ادوار ادبیات عرب را از اهداف راه اندازی این رشته عنوان کرد.
مدیر تحصیلات تکمیلی مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران بیان داشت: بر اساس ابلاغیه شورای عالی حوزههای علمیه رشته مدرسی ادبیات عرب، شامل 30 واحد دروس عمومی و 72 واحد دروس تخصصی میشود.
زمان اعزام کاروانهای عمره حوزههای علمیه خواهران اعلام شد
مدیر تربیتی حوزههای علمیه خواهران کشور از اعلام زمان اعزام کاروانهای عمره حوزههای علمیه خواهران خبر داد.
غروی با بیان اینکه امسال حدود 4 هزار سهمیه عمره به حوزه های علمیه خواهران اختصاص داده شده است، گفت: زمان اعزام این کاروانها از 27 فروردین تا 11 خرداد سال آینده تعیین شده و عمرهگزاران حوزههای علمیه خواهران در قالب 29 گروه به سرزمین وحی اعزام خواهند شد.
وی با بیان اینکه اعزام کاروانهای عمره حوزههای علمیه خواهران از طریق چهار ایستگاه پروازی انجام میگیرد گفت: این ایستگاهها شامل تهران، اصفهان، شیراز و مشهد است.
مدیر تربیتی حوزههای علمیه خواهران با اشاره به مشخص شدن اسامی افراد حاضر در گروه های مختلف اضافه کرد: از میان 29 گروه اعزامی، 21 گروه از ایستگاه پروازی تهران، 3 گروه از ایستگاه پروازی اصفهان، 3 گروه از ایستگاه پروازی شیراز و 2 گروه از طریق مشهد مقدس به سفر عمره اعزام میشوند.
غروی گفت: اطلاعات مورد نیاز عمرهگزاران و مدارک لازم طی بخشنامهای به مدیریتهای استانی و مدارس علمیه خواهران ابلاغ شده است و عمرهگزاران حوزههای علمیه خواهران میتوانند جهت کسب اطلاع به مدارس علمیه محل ثبت نام و یا مدیریتهای استانی مراجعه کنند.
قم - خبرگزاری مهر: ابلاغ برنامه رشته مدرسی ادبیات عرب حوزههای علمیه خواهران و اعلام زمان اعزام کاروانهای عمره حوزههای علمیه خواهران دو خبر کوتاه از حوزه علمیه خواهران است.
