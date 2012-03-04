نمایشگاه عکس "شهدای ترور" در کرج افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه با همکاری کانون هابیلیان، نهاد رهبری و روابط عمومی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج و در تالار خاکشناسی این پردیس برپا شده است.
به گفته برگزارکنندگان نمایشگاه " شهدای ترور" بازدید از این نمایشگاه برای عموم آزاد است.موضوع اصلی تصاویر به نمایش گذاشته در این مجموعه اقدامات تروریستی انجام گرفته توسط برخی از گروههای منافق در کشورمان ایران است.
این نمایشگاه همچنین تئوریها و اقدامات افراد و گروههای تروریستی و منافقین را به صورت بسیار شفاف و همراه با تصاویری مستند به بیننده ارائه میدهد.
گفتنی است این نمایشگاه از امروز تا روز 18اسفندماه ادامه خواهد یافت و ساعات بازدید آن 14 تا 16 است.
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