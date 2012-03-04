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۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۳۲

نمایشگاه عکس "شهدای ترور" در کرج افتتاح شد

نمایشگاه عکس "شهدای ترور" در کرج افتتاح شد

کرج - خبرگزاری مهر: نمایشگاه عکسی با عنوان "شهدای ترور" در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه با همکاری کانون هابیلیان، نهاد رهبری و روابط عمومی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج و در تالار خاکشناسی این پردیس برپا شده است.

به گفته برگزارکنندگان نمایشگاه " شهدای ترور" بازدید از این نمایشگاه برای عموم آزاد است.موضوع اصلی تصاویر به نمایش گذاشته در این مجموعه اقدامات تروریستی انجام گرفته توسط برخی از گروه⁯های منافق در کشورمان ایران است.

این نمایشگاه همچنین تئوری⁯ها و اقدامات افراد و گروه⁯های تروریستی و منافقین را به صورت بسیار شفاف و همراه با تصاویری مستند به بیننده ارائه می⁯دهد.

گفتنی است این نمایشگاه از امروز تا روز 18اسفندماه ادامه خواهد یافت و ساعات بازدید آن 14 تا 16 است.

کد مطلب 1551517

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