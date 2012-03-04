100 کانون فرهنگی و هنری در مساجد کردستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، قباد میمنت آبادی بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران رسانه های جمعی کردستان در سنندج اظهار داشت: از ابتدای سال 90 تاکنون 100 کانون فرهنگی و هنری در مساجد استان احداث شده است که هزینه مورد نیاز برای 60 کانون از محل اعتبارات ملی و 40 کانون نیز با استفاده از اعتبارات استانی احداث شده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان سهم شهرستان ها در تاسیس کانون‌ های فرهنگی هنری مساجد را 40 درصد عنوان کرد و یادآور شد: 60 کانون های جدیدالاحداث نیز در روستاهای استان به بهره برداری رسید.

وی با اشاره به اینکه افزایش کانون های فرهنگی هنری مساجد از اولویت های کاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان در سال جاری بوده است، اظهار داشت: در سال جهاد اقتصادی کلیه فعالیت های این مرکز با محور قرآن و مسجد برگزار شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان ادامه داد: با توجه به اعتبارات بخش فرهنگی این اداره کل که دو میلیارد تومان بود مقرر شده است 500 میلیون تومان آن در محل کانون های فرهنگی هنری مساجد هزینه شود.

میمنت آبادی یادآور شد: در سال جاری 30 درصد از اعتبارات فرهنگی مساجد استان تخصیص داده شد و بر همین اساس نیز تنها 150 میلیون تومان در بحث کانون های فرهنگی هنری مساجد در استان کردستان اعتبار برای تجهیز، تکمیل و بهسازی این کانون‌ها صرف شد.

وی در ادامه با اشاره به تاسیس شش موسسه قرآنی در استان کردستان گفت: سهمیه امسال استان تاسیس پنج موسسه قرآنی بود و در حال حاضر نیز پرونده دو موسسه قرآنی دیگر در دست بررسی است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان در بخش دیگری از سخنان خود حضور مردم در انتخابات 12 اسفند را ستودنی دانست و افزود: نعمت بزرگ حضور مردم در عرصه سیاسی انتخابات نشان از عمق بصیرت آنان دارد و این حضور حداکثری نشان دهنده اعتقاد و اعتماد مردم به رهبر، نظام و دولت است.

میمنت آبادی با تاکید بر ایجاد تعامل دو سویه و همراهی مردم و مسئولان اظهار داشت: فضای خدمت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در استان کردستان به گونه ای است که باید مسئولان استان به طور مستمر و در حد توان پاسخگوی مردم کردستان باشند.