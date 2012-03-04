تقدیر فرماندار بهارستان از افزایش 100 درصدی حضور مردم در انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر، یونس نوبخت فرماندار شهرستان بهارستان با صدور بیانیه ای از حضور حماسی، و پرشور مردم شهرستان بهارستان در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی تقدیر و تشکر کرد.

متن پیام به شرح ذیل است: "مردم شریف، ولایی، عاشورایی مدار و همیشه در صحنه شهرستان بهارستان به پیروی از رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب، اوج ولایت مداری، هوشمندی، معرفت، پایبندی به آرمان های انقلاب، امام و شهدا و وقت شناسی در عرصه حساس و سرنوشت ساز را با حضور حداکثری و دشمن شکن خویشتن به نمایش گذاشته و موجب خشنودی قلب نازنین حضرت بقیه الله الاعظم(عج) و شادی مقام عظمای ولایت و همه دلسوزان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گردیده و سیلی محکمی بر چهره استکبار جهانی، آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی نواختند.



این پیروزی بزرگ را که در شهرستان بهارستان نسبت به دوره گذشته انتخابات مجلس بیش از 100 درصد افزایش یافته، به رهبر معظم انقلاب و مردم گرانقدر ایران اسلامی و شهروندان فهیم بهارستانی تبریک گفته و از همه دست‌اندرکاران انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی قدردانی می کنیم."