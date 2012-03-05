به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات لیگ برتر هاکی آقایان در سال جاری با حضور 16 تیم آغاز شد و نهایتا تیمهای نفت و گاز گچساران و هیئت هاکی آذربایجان غربی در فینال و تیمهای شهرداری اراک و مسکن و شهرسازی گلستان در دیدار رده بندی که فردا سه شنبه در سالن هندبال تهران برگزار خواهد شد به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

شرایط مالی باشگاه شهرداری اراک بر عملکرد دست اندرکاران و بویژه بازیکنان این تیم سایه انداخته است و شرایط به گونه ای است که مسئولان این تیم برای آوردن بازیکنان به تهران برای انجام بازی رده بندی بودجه مورد نیاز را در اختیار ندارند!

در این رابطه ابوالفضل یوسفی مربی تیم شهرداری اراک به خبرنگار مهر گفت: بازیکنانمان بدلیل مسائل مالی حاکم بر بازی شریط روحی مساعدی ندارند و شرایط به گونه ای است که تنخواه برای آمدن به تهران و انجام بازی رده بندی نداریم. تا الان که به مرحله رده بندی صعود کرده ایم بازیکنانمان حتی یک ریال هم دریافت نکرده اند چون قرارداد سفید را امضاء کرده اند.

براین اساس به سراغ مجتبی خراجی رئیس هیئت هاکی استان مرکزی رفتیم تا علت اصلی این ماجرا که موجب بی انگیزه شدن بازیکنان این تیم شده است را جویا شویم که وی در واکنش به اظهارات مربی تیم هاکی شهرداری اراک گفت: اصلا چنین چیزی صحت ندارد. اگر کسی پولی از جیبش برای این تیم هزینه کرده است درصورتیکه سند و مدرک ارائه کند من 5 برابرش را میدهم.