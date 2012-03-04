80 درصد مردم سرعین در انتخابات مشارکت داشتند

کاظم دبیر روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: با وجود بارش برف و کولاک شدید ، مردم شهر سرعین به تکلیف شرعی خود عمل کرده و میزان مشارکت در این شهرستان دو برابر نسبت به دوره های قبل افزایش یافته بود.

وی استقبال باشکوه و با آرامش و در امنیت برگزار شدن انتخابات در این شهرستان را نشانه ولایت مداری و بلوغ سیاسی مردم این منطقه دانست.

فرماندار اردبیل ضمن قدردانی از مردم این شهرستان در حفظ زیبائی و پاکی شهر در زمان تبلیغات نامزدهای مجلس تصریح کرد: این شهرستان در بین سایر مناطق استان موفق شد تمیزی شهر را در برابر طوفان پخش و نصب پوسترهای تبلیغات کاندیداها حفظ کند.

دبیر دلیل این امر را ایجاد جایگاههای ویژه به حد کافی و همکاری تمامی مغازه داران در نصب پوستر تبلیغاتی روی شیشه های مغازه ها دانست.

آغاز استقبال از مسافران نوروزی در سرعین



وی با اشاره به آغاز ورود گردشگران نوروزی به سرعین از هفته آینده عنوان کرد: کمیته استقبال از مسافران از 15 اسفند ماه الی 15 فروردین ماه در این شهرستان فعال است و بهتر از سالهای قبل خدمات ارائه خواهد داد.

این مسئول از افزایش تعداد نانوایان و سرویس های بهداشتی در این شهرستان در آستانه عید نوروز خبر داد و افزود: برای کاهش ترافیک در ایام نوروز از زمین های اطراف ورودی شهر به عنوان پارکینگ استفاده می شود.

دبیر همچنین از تلاش بیشتر سازمان های بازرسی در این شهرستان برای مقابله با معضل افزایش قیمت ها در این ایام خبر داد.