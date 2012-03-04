در جلسه مدیران صنعتی فوتبال چه گذشت/ حمایت از گزینه غیررسمی وزارت ورزش

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که تنها یک روز به برگزاری انتخابات ریاست و اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال باقی مانده است، مدیران باشگاه‌های صنعتی به دعوت یکی از مدیران لیگ برتری ساعت 15 امروز یکشنبه در جلسه ویژه‌ای در خصوص کاندیداهای فدراسیون فوتبال در یکی از ساختمانهای وزارت صنایع تشکیل جلسه دادند.

به گفته یکی از مدیران ارشد لیگ برتری در این نشست که حدود دو ساعت و 30 دقیقه به طول انجامید ، مدیران ارشد و نمایندگان تام الاختیار 10 باشگاه صنعتی شامل باشگاههای ذوب آهن، سپاهان، مس کرمان، مس سرچشمه، پیکان، آلومینیوم هرمزگان، ماشین سازی تبریز، سایپا، شاهین بوشهر و سایپای شمال حضور داشتند و به بحث و بررسی در خصوص برنامه های سه کاندیدای ریاست فدراسیون فوتبال پرداختند.

در پایان این نشست و بحث و بررسی حاضرین تصمیم گرفتند در مجمع روز دوشنبه به محمدحسین قریب گزینه غیر رسمی وزارت ورزش و جوانان رای دهند. البته در بین حاضرین برخی نیز نظری مخالف رای دادن به محمدحسین قریب داشتند.

در این نشست در خصوص کاندیداهای نمایندگان باشگاهها نیز نظرخواهی صورت گرفت که اعضای حاضر 9 رای به علیرضا رحیمی، مدیر عامل باشگاه سپاهان و یک رای به محمد رویانیان مدیر عامل باشگاه پرسپولیس دادند. در این جلسه اعضای حاضر از کاندیداتوری شهاب الدین عزیزی خادم به عنوان کاندیدای عضویت در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال نیز حمایت کردند.