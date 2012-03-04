به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات فدراسیون فوتبال در حالی قرار است صبح فردا دوشنبه برگزار شود که به دنبال انتشار دومین نامه سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر غیرقانونی بودن حضور افراد بازنشسته در انتخابات ریاست این فدراسیون که به نظر می رسد منظور این ناممه کناره گیری علی کفاشیان باشد، برگزاری این انتخابات در هاله ابهام قرار گرفته است.

در این بین اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال عصر امروز یکشنبه در دفتر علی کفاشیان تشکیل جلسه دادند تا آخرین وضعیت حاکم بر انتخابات را بررسی و تصمیم نهایی برای برگزاری و یا تعویق انتخابات ریاست و هیئت رئیسه را اتخاذ کنند. با این حال هنوز به طور قطع مشخص نیست انتخابات فردا برگزار خواهد شد یا خیر؟

اما مهمترین بحثی که در مورد انتخابات فدراسیون فوتبال مطرح می شود این است که اگر علی کفاشیان به خاطر فشارهایی که در روزهای اخیر به وی وارد شده از حضور در انتخابات انصراف دهد، قطعا فدراسیون بین اللملی فوتبال - فیفا - فوتبال ایران را تعلیق خواهد کرد که یکی از بزرگترین تبعات و صدمات آن حذف تیم ملی از دور مقدماتی جام جهانی و جایگزینی بحرین خواهد بود.

در این شرایط اهالی فوتبال و خصوصا اعضای مجمع چشم به تصمیم علی کفاشیان دارند و امیدوارند وی همچنان بر تصمیم خود مبنی بر حضور در انتخابات استوار بماند و تحت هیچ فشار و اعمال نظری حاضر به کناره گیری نباشد. قطعا اگر کفاشیان کناره گیری کند و گزینه مورد نظر وزارت ورزش و جوانان رای بیاورد فوتبال ایران تبعات سنگینی را پس خواهد داد.