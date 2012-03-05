به گزارش خبرنگار مهر، تایلند، قزاقستان (2 تیم) و اندونزی (یک تیم) تنها کشورهای خارجی هستند که نمایندگان آنها برای شرکت در این دوره رقابت‎های تور آسیایی والیبال ساحلی کیش به کشورمان سفر کرده‎اند. همچنین ایران به عنوان میزبان مسابقات و با داشتن سه تیم بیشترین تعداد شرکت کننده را دارد. دانشگاه آزاد، منطقه آزاد کیش و کرمان موتور به عنوان نمایندگان ایران در این مسابقات شرکت خواهند داشت.

در میان تیم‎های خارجی و داخلی شرکت کننده در چهارمین دوره مسابقات تور آسیایی والیبال ساحلی کیش، نمایندگان قزاقستان در تیم A که قهرمان دوره پیشین مسابقات شدند از نظر امتیازی در سطح بالاتری نسبت به دیگر تیم‎ها و بازیکنان قرار دارند در حالیکه تیم سوم ایران یعنی .... در آخرین رده قرار گرفته است.

در جدول رده‌بندی تیم‌های شرکت کننده در مسابقات تور آسیایی والیبال ساحلی کیش تیم‎های ایران رده‌های دوم، چهارم و هشتم را به خود اختصاص داده‎اند. تیم‎های شرکت کننده در چهارمین دوره این رقابت‎ها (از نظر رده‎بندی در جدول امتیازها) به شرح زیر هستند:

1- تیم A قزاقستان

2- تیم ایران یک

3- تیم B قزاقستان

4- تیم ایران دو

5- اندونزی

6- تیم A تایلند

7- تیم B تایلند

8- تیم ایران سه

چهارمین دوره مسابقات تور آسیایی والیبال ساحلی کیش تا 18 اسفندماه ادامه دارد. قرعه کشی و جلسه هماهنگی تیم‌های شرکت‌کننده در این رقابت‌ها امشب برگزار می‌شود. ضمن اینکه برای شرکت کنندگان در مسابقات امسال 20 هزار دلار جایزه نقدی در نظرگرفته شده است.

مسابقات تور آسیایی والیبال ساحلی کیش از رویدادهای ثبت شده در تقویم AVC است که طی سه سال گذشته نیز به میزبانی ایران و در جزیره کیش برگزار شد. سه سال پیش اولین دوره این رقابت‌ها با همکاری دانشگاه آزاد و به مناسبت گذشت یک ربع قرن از فعالیت‎های این دانشگاه برگزار شد. امسال نیز دانشگاه آزاد حمایت این مسابقات را بر عهده دارد.



دوره پیشین مسابقات تور آسیایی والیبال ساحلی کیش با حضور هشت تیم خارجی و سه تیم داخلی برگزار شد و با قهرمانی ترکیب "الکساندر و الکسی" از تیم A قزاقستان به پایان رسید. این تیم برای دفاع از عنوان قهرمانی خود امسال هم با همین ترکیب به ایران سفر کرده است. مسابقات تور آسیایی والیبال ساحلی کیش طبق مقررات جهانی برگزار می‎شود.

ترکیب تیم‎های ایرانی شرکت کننده در چهارمین دوره مسابقات تور آسیایی والیبال ساحلی کیش به این شرح است:

* دانشگاه آزاد: پرویز فرخی و آق محمد صلاق

* منطقه آزاد کیش: صابر هوشمند و روح الله صالحی نژاد