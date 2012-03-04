دیابت علت اصلی نابینایی در سن 30 تا 70 سالگی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی شاعری افزود: دیابت یک بیماری مهم و خطرناک است که در اثر نقض عضو در قند خون (متابولیسم گلوکز) و سوخت ساز نامناسب در تمام سلول های بدن ایجاد می شود.

وی تصریح کرد: بیماری قند می تواند زمینه ساز بیماری های قلبی، نارسایی کلیوی، قطع عضو و نابینایی شود که مشکلات ایجاد شده ناشی از تغییرات در عروق و رگ های کوچک اعضای فوق است.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان با اشاره به ابتلاء میلیونها انسان در دنیا به بیماری دیابت اظهار داشت: این بیماران باید با رعایت رژیم غذایی، انجام ورزش و تحرک بدنی، دوری از استعمال دخانیات و مصرف به موقع دارو بیماری خود را کنترل کنند.

وی با اشاره به اینکه در ابتدای بیماری دیابت، اختلال نابینایی وجود ندارد ولی با گذشت چندین سال بینایی فرد، مورد تهدید واقع می شود، ادامه داد: مشکلات چشمی دیابت باعث اختلالات نابینایی، کاهش دید و در نهایت نابینایی می شود بنابراین رعایت موارد پیشگیرانه ضروری است.