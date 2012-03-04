پیوستن 22 عضو طالبان به پروسه صلح/ افزایش تلفات حمله تروریستی پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت کشور افغانستان امروز یکشنبه اعلام کرد 22 عضو طالبان سلاح های خود را در ولایت بغلان در 160 کیلومتری شمال شهر کابل زمین گذاشته و به دولت پیوستند.

"محمد یاسین" یکی از سرکردگان طالبان در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد: درخواست من از دولت اطمینان بخشیدن به پروسه صلح و تامین امنیت خانواده طالبان و خانواده آنها است.

خبر دیگر اینکه پلیس افغانستان از کشته شدن دو عضو طالبان و بازداشت 12 فرد دیگر در عملیات ناتو و نیروهای افغانی در 24 ساعت گذشته در ولایتهای ننگرهار، بغلان و قندوز خبر داد.

همچنین پلیس افغانستان در جریان این عملیات موفق به کشف و ضبط شماری از تسلیحات و مهمات از سوی طالبان شد. در بیانیه دولت هیچ اشاره ای به تلفات نیروهای خارجی و امنیتی افغانستان نشده است.

این در حالی است که طالبان هنوز در این باره اظهار نظر نکرده اند.

خبر دیگر اینکه رسانه های پاکستانی اعلام کردند که تلفات حمله تروریستی به کاروان خودروهای حامل یک مقام ایالتی در شمال غرب این کشور به یک کشته و هشت زخمی رسید.

طالبان پاکستان نیز در بیانیه ای مسئولیت این حمله تروریستی را برعهده گرفت.

هدف این حمله "آفتاب خان شرپائو" وزیر کشور پیشین پاکستان که در زمان ریاست جمهوری ژنرال "پرویز مشرف" عملیات نظامی علیه طالبان را رهبری کرد، بوده است.

بر اساس این گزارش، در این حمله شرپائو جان سالم به در برده، اما یکی از محافظان وی کشته شده و چهار نفر دیگر از جمله یک نماینده مجلس زخمی شده اند. "سعید خان" یکی از مقامات پلیس پیشاور با اعلام این خبر گفت شرپائو پس از سخنرانی در یک راهپیمایی در راه عبور از یک جاده در منطقه چارسده بوده که مورد حمله قرار گرفته است.