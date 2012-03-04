سوهان گل محمد نماینده قم در فوتبال نوجوانان کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه ریزی فدراسیون فوتبال و با هدف توسعه این رشته ورزشی پر طرفدار، در سال های اخیر توجه ویژه ای به فوتبال در رده های سنی پایه شده است و فوتبالیست های رده های سنی مختلف در قالب لیگ و قهرمانی کشور مسابقات منظمی دارند.



در واقع آنچه که مورد تاکید مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا به کشورهای زیر مجموعه این کنفدراسیون است، دارا بودن باشگاه های فوتبال کشورهای آسیایی از تیم های مختلف رده های سنی پایه است که این امر در کشورمان در این سال ها به خوبی مورد توجه قرار گرفته است.



برگزاری لیگ‌های فوتبال کشور در رده‌های سنی مختلف



فدراسیون فوتبال نیز مسابقات فوتبال در رده های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و امید را همانند لیگ های رده سنی بزرگسالان در قالب دسته های مختلف برگزار می کند تا هر زمان که نیاز کادر فنی شد، امکان انتخاب آسان از بازیکنان نخبه فوتبال کشورمان را داشته باشند.



در این سال ها از استان قم نیز تیم هایی که موفق به کسب عنوان قهرمانی در مسابقات لیگ های رده های سنی مختلف باشگاه های استان شده اند، در مسابقات فوتبال لیگ های باشگاه های کشور حضور یافته اند و امسال نیز این اتفاق رخ خواهد داد.



امسال نیز تیم های نونهالان، نوجوانان، جوانان و امید قم در مسابقات لیگ های فوتبال باشگاه های کشور حضور می یابند در حالی که نخستین تیم، نوجوانان سوهان گل محمد خواهد بود که در لیگ رده سنی نوجوانان به میدان می رود.



قم از بیستم اسفند میزبان فوتبال نوجوانان کشور



از سوی مسئولان برگزاری این رقابت ها تیم فوتبال نوجوانان سوهان گل محمد به عنوان میزبان رقابت های فوتبال قهرمانی نوجوانان باشگاه های کشور انتخاب شده است و بر همین اساس قم میزبان رقابت های مقدماتی فوتبال قهرمانی رده سنی نوجوانان کشور شد.



بر اساس برنامه ریزی فدراسیون فوتبال، شهر مقدس قم میزبان گروه ششم از مرحله مقدماتی مسابقات منطقه ای قهرمانی کشور در رده سنی نوجوانان خواهد بود و پنج تیم حاضر در این مرحله از رقابت ها از روز 20 تا 25 اسفند ماه به میزبانی هیئت فوتبال استان قم با یکدیگر به رقابت می پردازند.



هیئت فوتبال استان قم نیز یک نماینده در این مرحله از رقابت های فوتبال قهرمانی نوجوانان کشور خواهد داشت و بدین ترتیب تیم فوتبال نوجوانان سوهان گل محمد قم برای صعود با حریفان خود مسابقه می دهد در حالی که در این گروه که گروه ششم مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال قهرمانی رده سنی نوجوانان کشور محسوب می‌شود، تیم های سوهان گل محمد قم، صنعت ذوب تهران، گسترش اراک، آبی پوشان اراک و جاوید کرج در گروه ششم قرار دارند.



تیم های حاضر در گروه های شش گانه فوتبال قهرمانی رده سنی نوجوانان کشور، در مرحله مقدماتی در 6 گروه به شکل دوره ای با یکدیگر به رقابت می پردازند.

