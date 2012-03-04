اجرای تئاتر سیار در روزهای پایانی نوروز 91 توسط کانون پرورش فکری البرز

صفی الله رمضانخانی در خصوص برنامه های کانون پرورش فکری البرز در آستانه نوروز 91 به خبرنگار مهر، گفت: کانون پرورش فکری البرز به عنوان نهادی که همواره در برگزاری برنامه های فرهنگی و هنری ویژه کودکان پیشگام بوده و در این مسیر حرکت می کند، در آستانه نوروز نیز برنامه های ویژه ای برای استقبال از بهار و تسهیلات نوروزی ترتیب داده است.

وی گفت: برگزاری نمایش سیار ار روزهای 15 تا 22 اسفند با همکاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، برگزاری مسابقات هنری در زمینه نقاشی، تخم مرغ های رنگی و ... از جمله برنامه هاست تا اعضا در قالب این مسابقات با آداب و رسوم نوروز بیشتر آشنا شوند.

رمضانخانی یادآور شد: در این مسابقات از آثار برتر تجلیل خواهد شد.

وی معرفی کتابهای مرتبط با موضوع سال نو در مراکز کانون به دو شیوه طرح دیواری و معرفی حضوری را از دیگر برنامه ها ذکر کرد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز همچنین از برگزاری مراسم جشن چهارشنبه سوری در این کانون خبر و در این خصوص توضیح داد: دراین فعالیت اعضا در قالب اجرای فعالیتهای مختلف فرهنگی، هنری و ادبی با این سنت آشنا خواهند شد.

وی ادامه داد: البته برای جلوگیری از بروز اتفاقات ناخوشایند در قالب فعالیتهای جذاب، اعضا با خطرات استفاده از مواد آتش زا و ... آشنا خواهند شد.

به گفته مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز، در روزهای دهم تا سیزدهم فروردین ماه نیز تئاتر سیار به همرا اجرای فعالیتهای فرهنگی و هنری و مسابقات در قالب طرح استقبال کودکان و نوجوانان استان البرز از مسافران نوروزی برگزار می شود.