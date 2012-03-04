ایران آماده ارائه خدمات آزمایش آلایندگی خودرو به ارمنستان است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ترقی جاه ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید خود از مرکز ملی آزمون آلایندگی خودرو کرج در دفتر معاونت شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران این مرکز اظهار داشت: شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به عنوان مرجع ذیصلاح و مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست از سال 79 ماموریت کنترل و نظارت بر آلایندگی خودروها را بر عهده گرفته است.



مدیر عامل مرکز ملی آزمون آلایندگی خودرو ادامه داد: به همین منظور طرح ایجاد مرکز آزمایش آلایندگی خودرو در کمیته تحقیق و آموزش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مورد تصویب قرار گرفت و عملیات اجرایی آن از مهر ماه سال 80 آغاز و در نیمه دو سال 83 به بهره برداری آزمایشی رسید.



وی افزود: مرکز آزمایش آلایندگی خودرو با در اختیار داشتن فضای مناسب با وسعت 14 هزار متر مربع، دستگاه های تست مطابق با تکنولوژی روز دنیا، نیروهای متخصص و همکاری های بین المللی توانسته است به عنوان مرکز مستقل،اهداف از پیش تعیین شده را محقق ساخته و به منظور کنترل آلودگی خودروها و کمک به کاهش آلودگی هوای کشور گام بر دارد.



ترقی جاه اظهار داشت: این مرکز در حال حاضر تنها مرکز معتمد سازمان حفاظت محیط زیست برای انجام تست های آلایندگی به شمار می رود.



وی گفت: آزمایشگاه آلایندگی خودرو سواری تا سطح استاندارد، آزمایشگاه آلایندگی موتور سیکلت تا سطح استاندارد، آزمایشگاه اندازه گیری آلایندگی تبخیری خودروها، آزمایشگاه اندازه گیری آلایندگی خودروهای سنگین دیزلی، آزمایشگاه شاسی دینامومتر خودروهای سنگین دیزلی از جمله بخش های مختلف ملی آزمون آلایندگی خودرو است.



وی ادامه داد: امروزه ایمنی، کیفیت و حفاظت از محیط زیست از اهمیت ویژه ای در جوامع بشری برخوردار است و برای حصول به این شرایط از ابزارهای مختلفی استفاده می شود که بهره گیری از خدمات شرکت های بازرسی موثرترین راهکار موثر در این زمینه است.