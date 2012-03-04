4400 نفر در زندانهای آل سعود/ انتقاد از معیارهای دوگانه رسانه های عربی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه راصد، "هاشم الشخص" از روحانیون عربستانی ضمن محکوم کردن فتواهای دوگانه علیه قیامهای مردمی در کشورهای عربی گفت : نمی توان تظاهرات را در کشوری حرام و در کشوری دیگر حلال و جهاد توصیف کرد.

وی همچنین ضمن انتقاد از معیارهای دوگانه رسانه های عربی در برخورد با قیامهای مردمی در کشورهای عربی بیان کرد: این رسانه ها از سویی به پوشش گسترده قربانیان حوادث در یک کشور خاص می پردازند، اما از کشور دیگر غافل می شوند.

الشخصی اظهار داشت : در حالی که به گروههای مسلحی که دست به حملات مسلحانه می زنند توجه ویژه ای می شود به قربانیان غیرنظامی(در بحرین) توجهی نمی شود.

وی بیان کرد: برخی رسانه های عربی به گونه ای رفتار می کنند که گویا ملت این کشور(بحرین) انسان یا مسلمان نیستند.با وجود مسالمت آمیز بودن خواسته ها و مطابقت آن با معیارهای بین المللی و انسانی انتفاضه مردم بحرین شاهد افزایش تعداد شهدا است.

از سوی دیگر جمعیت ملی حقوق بشر که تشکلی غیر رسمی است در گزارشی اعلام کرد: تعداد بازداشت شدگان در زندانهای عربستان بالغ بر4400 نفر است که هفت نفر آنها را زنان تشکیل می دهند.

در این گزارش آمده است : تعداد کلی زندانیان 4396 نفر است که240 نفر تحت تحقیق، 1137 نفر منتظر ارجاع به دادستانی، 1450 نفر تحت بررسی دادستانی هستند.

گزارش فوق ذکر کرد: 827 نفر از این تعداد به دادگاه کیفری ویژه ارجاع داده شده، 742 حکم خود را دریافت کرده ، 473 حکمشان تحت استیناف است و 269 حکمشان مشخص نشده است.