اجرای تعزیه مسافری از مدینه/ اجرای نمایش مروارید در مدارس قم

به گزارش خبرگزاری مهر، حوزه هنری استان قم مجالس تعزیه به مناسبت وفات حضرت معصومه (س) با عنوان مسافری از مدینه را اجرا کرد.



دفتر تعزیه حوزه هنری استان قم در راستای اهداف فرهنگی هنری خود و با رویکرد ترویج و انتقال اندیشه‌های دینی و مذهبی با همکاری گروه تعزیه راویان عشق اقدام به برگزاری مجالس تعزیه «مسافری از مدینه» کرد.



تعزیه امام رضا(ع)، حضرت معصومه(س) و شاهچراغ در طول مدت سه شب برگزار شد.



این مراسم به سرپرستی امیر زینلی ، نسخه خوانی ابوالفضل کبابیان، مهدی صیادی، حاج رضا نصراللهی، سید حسن گل ختمی، حسن اسماعیلی نژاد، سید مرتضی جده خواه، علی دهقان، سید کاظم جده خواه، منصور تقدسی، جواد پاک نژاد، عباس اسماعیلی نژاد، سجاد محمد‌زاده و با حضور گروه موزیک؛ سید حسن سید ابراهیمی، ابوالفضل محمد زاده و حمید محمد زاده در سالن اجتماعات شاهزاده حمزه قم برگزار شد.



برگزاری پنجمین جلسه آموزش تخصصی تاریخ شفاهی



به همت حوزه هنری استان قم و با حضور استاد محمد قاسمی‌پور پنجمین نشست از دوره‌ آموزش تخصصی تاریخ شفاهی برگزار شد.



در این نشست استاد قاسم پور، فردیت خلاق مصاحبه کننده در جریان مصاحبه و نحوه برخورد و منش مصاحبه کننده در مصاحبه را تشریح کرد.



بر پایه این گزارش، استاد قاسمی پور، محقق و مدرس در حوزه‌ ادبیات داستانی، نمایشی و ادبیات پایداری و کارشناس همکار دفتر مطالعات و ادبیات پایدار حوزه‌ هنری است که سابقه همکاری با موسسه راویان فتح را در کارنامه‌ کاری خود دارد.



یادآور می شود: این دوره آموزشی به همت واحد دفتر مطالعات و ادبیات پایداری حوزه هنری استان قم و با همکاری دفتر مطالعات و ادبیات پایداری مرکز برگزار می گردد.



نمایش مروارید در دبیرستان های قم اجرا می شود



حوزه هنری استان قم با همکاری معاونت پرورشی و تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان نمایش مروارید را به اجرا در می آورد.



بر اساس این گزارش، نمایش مروارید طرحی از سید حسین فدایی حسین و کارگردانی حمید لاجوردی با موضوع عفاف و حجاب است که در سطح دبیرستان های دخترانه قم به اجرا در می آید.



این نمایش در دور اول با بازیگری زکیه بهبهانی، الهام رسولی، فائزه حسینی و فاطمه حسینی و با 50 نوبت اجراء میهمان دبیرستان های قم خواهد بود.



حوزه هنری قم طرح ادبی شمیم ذوق را به مدارس استان قم برد.



شمیم ذوق طرحی آموزشی - ادبی است که به همت واحد آفرینش‌های ادبی حوزه هنری استان قم در دو رشته شعر و داستان برای دانش آموزان مقاطع راهنمایی و دبیرستان استان برگزار می شود.



در این طرح که با هماهنگی و همکاری آموزش و پرورش قم برگزار می شود، دانش‌آموزان مستعد و علاقمند با شرکت در جلسات شعر و داستان به تقویت ذوق ادبی خود می پردازند.



طرح ادبی شمیم ذوق هم اکنون در شهرهای قم و جعفریه با تشکیل کلاس‌های شعر و داستان در حال برگزاری است.



یادآور می شود:این طرح امسال در سومین سال برگزاری خود با استقبال گسترده‌تری نسبت به دوره های پیشین مواجه شده و برگزاری جشنواره شعر و داستان در میان دانش آموزان شرکت کننده در این طرح از بخش‌های این طرح است.

