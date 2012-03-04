کاسه رود توان حل مشکل آب روستاهای شرق ابرکوه را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی صادقی ظهر یکشنبه در دیدار کارشناسان، کارکنان و مدیران و معاونان منابع طبیعی با امام جمعه ابرکوه اظهار داشت: ابرکوه پتانسیل بسیار بالایی در عرصه منابع طبیعی دارد و توجه خاص به این مسئله از ضرورت هاست.

وی افزود: یکی از مهمترین مشکلات در بخش منابع طبیعی کمبود اعتبارات به خصوص در زمینه بیابان زدایی است.

صادقی با برشمردن برخی از ظرفیت های شهرستان ابرکوه در زمینه منابع طبیعی بیان داشت: ابرکوه جایگاه بالایی در عرصه منابع طبیعی دارد و استفاده بهینه از این منابع مستلزم اختصاص اعتبارات مورد نیاز است.

صادقی افزود: به عنوان نمونه و به عنوان یکی از این شاخصه ها می توان به طرح کنترل سیل کاسه رود اشاره کرد که می تواند بسیاری از مشکلات آب شرق ابرکوه را که دچار بحران خشکسالی شده است را رفع کند.

وی یادآور شد: تخصیص اعتبار برای استفاده بهینه از سیلاب ها بهترین و کم هزینه ترین راه تأمین آب در شهرستان است.

صادقی در این دیدار همچنین با اشاره به برنامه هایی که در طول هفته منابع طبیعی در راستای فرهنگ سازی صورت می پذیرد از همکاری امام جمعه شهرستان با توجه به نقش تأثیرگذار و جایگاه خاص خود در گسترش فرهنگ منابع طبیعی تقدیر کرد.

امام جمعه ابرکوه نیز در این دیدار با تقدیر از تلاش های اداره منابع طبیعی شهرستان، بر همکاری خود در راستای آشنا سازی مردم و مسئولان با فرهنگ منابع طبیعی تأکید کرد.

حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی افزود: اگر چه با توجه به مشکلات مختلف نباید انتظارات زیادی از دولت داشت، اما توجه به این بخش و به خصوص بیابان زدایی و توسعه فضای سبز به خصوص در شهرستان ابرکوه یک ضرورت است و دولتمردان باید به این مسئله نگاه و توجه ویژه داشته باشند.

حسینی همچنین خواستار ارائه گزارش مکتوب از وضعیت موجود و مشکلات این بخش برای پیگیری شد.