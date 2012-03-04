یک هزار و 907 پایگاه جشن نیکو کاری در قزوین بر پا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت الله صفری عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در محل کمیته امداد برگزار شد با تشریح برنامه های هفته نیکوکاری اظهارداشت: امسال جشن نیکوکاری در روزهای ۱۷، ۱۸ و ۱۹ اسفند ماه برگزار خواهد شد.



وی با اشاره به شعار امسال جشن نیکوکاری با عنوان سیره نبوی، احسان علوی و جهاد اقتصادی یادآورشد: از مجموع یک هزار و 907 پایگاه جشن نیکوکاری در قزوین 17 پایگاه به صورت سیار و 978 پایگاه در مدارس بر پامی شود.



صفری افزود: این پایگاهها با همکاری آموزش و پرورش، صدا و سیما، بسیج، میراث فرهنگی، شهرداری و مجمع امور صنفی برای جمع آوری کمکهای مردمی مستقر خواهد شد.

جمع آوری هفت میلیارد و 245 میلیون ریال کمک مردمی



وی یادآورشد: درآمد جشن نیکوکاری در سال گذشته هفت میلیارد و 245 میلیون ریال بوده است و امسال پیش بینی می شود این مبلغ به یک میلیارد تومان افزایش یابد.



مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین از استقرار پایگاه اصلی کمیته امداد در عمارت چهلستون هم خبر داد.



وی در خصوص برنامه های جشن نیکوکاری بیان کرد: برپایی نمایشگاه، نمایش ویژه کودکان، اجرای تواشیح، اجرای موسیقی زنده از مهمترین برنامه های جشن نیکوکاری در سال جاری است.



صفری با بیان اینکه رویکرد کمیته امداد انسان پروری است نه فقیر پروری بیان کرد: در سالجاری تاکنون حدود پنج هزار شغل برای افراد تحت حمایت و اقشار آسیب پذیر ایجاد شده و دو هزار خانواده با دریافت وام و ایجاد اشتغال در چرخه تولید و اقتصاد استان سهیم هستند و در سال جاری خودکفا شده اند.

واگذاری 299 واحد مسکونی به مدجویان



وی از واگذاری 299 واحد مسکونی ویژه مددجویان این نهاد همزمان با دهه فجر در این استان خبرداد و بیان کرد: این واحدهای مسکونی با 16 هزار 445 مترمربع و با اعتبار 37 میلیارد ریال برای اقشار کم درآمد جامعه احداث شده است.



مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین افزود: هم اکنون قزوین در ردیف پنج استان برتر در زمینه پرداخت زکات در کشور است و از ابتدای سال جاری تاکنون مبلغ 47 میلیارد ریال زکات در استان جمع آوری شده است.



وی از کمک 13 هزار و 500 حامی به سه هزار و 200 نفر کودک بی سرپرست در استان خبر داد و اظهار داشت: با استقبال خیرین و افراد نیبکوکار خوشبختانه در استان قزوین یتیم بدون حامی نداریم.



صفری سرانه ایتام در استان را 77 هزار و 700 تومان اعلام کرد و گفت: این سرانه از میانگین کشوری بالاتر است.



وی با اشاره به حوزه نظام آموزشی تربیتی تصریح کرد: در سال گذشته یک هزار و 576 نفر در استان خدمات مشاوره ای گرفتند که با افزایش 800 نفر افراد تحت پوشش امسال دو هزار و 367 نفر به صورت چهره به چهره و گروهی آموزش دیده اند.

پوشش بیمه ای 15 هزار مددجو



مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 15 هزار نفر از مددجویان این نهاد از خدمات بیمه درمانی استفاده کردند.



صفری عنوان کرد: به منظور کمک به بهبود تغذیه کودکان زیرشش سال دارای سوء تغذیه از طریق تهیه سبد غذایی ویژه این گروه برای یک هزار و 100 نفر مبلغ یک میلیارد و 913 میلیون ریال مواد غذایی توزیع شده است که در شش ماهه نخست سال جاری 49 درصد کودکان دارای سوء تغذیه شناسایی و تحت پوشش قرار گرفتند.



وی یادآورشد: هم اکنون 50 هزار مددجو به صورت مستقیم تحت پوشش هستند و40 هزار نفر نیز به صورت غیر مستقیم از خدمات این نهاد برخوردارند.