نمایشگاه های نوروزی در چهارمحال و بختیاری گشایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمان کرمی افزود: امسال 10 نمایشگاه درمراکزشهرستانها وشهرهای سامان و فرخ شهربرپا شده است.

وی گفت:این نمایشگاهها تا 22 اسفندماه کالاهای نوروزی را در 540 غرفه به مردم عرضه می کنند.

کرمی بیان کرد: اقلام نمایشگاهی 10 تا 20 درصد زیر نرخ بازارعرضه می شوند.

عرضه میوه نوروزی در بازارهای چهارمحال و بختیاری آغاز می شود

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت چهارمحال وبختیاری گفت: یک هزار و 800 تن میوه ومرکبات موردنیازمردم برای ایام پایانی سال همزمان از 23 اسفندماه در بازار استان توزیع می شود.

کرمی گفت: یک هزار و 200 تن پرتقال از باغات مازندران و 600 تن سیب درختی از ارومیه برای تامین نیاز مردم خریداری و ذخیره سازی شده است.

وی به نظارت بازرسان بر عرضه و توزیع این میوه ها اشاره کرد و گفت: میوه های نوروزی زیر نرخ بازار عرضه خواهد شد.

سلامت اداری تابع هنجارهای قابل قبول هر فرهنگ است



دبیر کارگروه سلامت اداری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهار محال و بختیاری، سلامت اداری را تابعی ازهنجارهای قابل قبول در هر جامعه و فرهنگ دانست.

نورالله خیری نیک گفت: نقطه مشترک فساد اداری در تمام عرصه ها ، هنجار شکنی و تخطی از هنجارهای اخلاقی و قانونی در عملکرد سازمانی و شغلی است و از این روست که سلامت اداری تبعیت از هنجارهای قابل قبول در هر جامعه و فرهنگ دارد.

وی افزود: سوء استفاده از موقعیت و جایگاه شغلی و اداری برای مقاصدی غیر از خاستگاه اصلی و قانونی یا برای منفعت شخصی و گروهی، فساد اداری یا شغلی محسوب می شود.

وی از رویکرد تشویق کارکنان خبرداد و افزود : در هشتمین کارگروه سلامت اداری ، برای بهبود فرآیند انجام امور اداری مقررشد نشست های توجیهی با کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شود.

خیری نیک گفت : در این کارگروه تصویب شیوه آئین نامه تشویق کارکنان مورد بررسی قرار گرفت.

ثبت نام بیمه تکمیلی سال 91 خبرنگاران و نویسندگان چهار محالی آغاز شد



نماینده صندوق حمایت از هنرمندان، نویسندگان و کارشناس مطبوعات اداره کل فرهنگ و ارشاد چهارمحال و بختیاری از آغاز اجرای بیمه تکمیلی سال آتی همه خبرنگاران، هنرمندان و نویسندگان خبر داد.



اسد الله ترابی گفت: تمامی هنرمندان، نویسندگان و خبرنگاران این استان تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار می گیرند.

وی اظهار داشت: هنرمندان، نویسندگان و ‌خبرنگاران چهارمحال و بختیاری تا 20 فروردین سال 91 مهلت دارند مدارک خود را به نماینده صندوق واحد مطبوعات اداره کل فرهنگ و ارشاد چهارمحال و بختیاری ارائه دهند.

وی گفت: مدارک لازم برای این امر، داشتن کپی شناسنامه، کپی کارت ملی ، دو قطعه عکس، اصل و کپی فیش بانکی و حق بیمه واریزی به مبلغ600هزار ریال به ازای هر نفر به شماره حساب 270180000000000062732318 نزد بانک تجارت به نام صندوق اعتباری حمایت است.

ترابی بیان داشت: علاقه مندان برای بیمه عمر و حوادث می توانند با پرداخت حق بیمه به مبلغ 148 هزار ریال برای هر نفر (فقط بیمه شده اصلی و همسر) به حساب مذکور واریز و فیش مربوطه را به کارشناس مطبوعات ارائه دهند.

کمیته توسعه "قرآن و معارف اسلامی" در چهار محال و بختیاری آغاز به کار کرد



رئیس کمیته توسعه قرآن و معارف اسلامی چهار محال و بختیاری اظهار داشت: کمیته توسعه قرآن و معارف اسلامی استان چهارمحال و بختیاری بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و ابلاغیه شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور، کلیه فعالیت های قرآنی راسامان خواهد داد.

حسین گنجی اذعان داشت : این کمیته می تواند با بهره گیری از تجربیات سایر ملل اسلامی ، فضای قرآنی را در زندگی اجتماعی مردم استان بسط دهد.

وی افزود : با شکل گیری یک دستگاه فرهنگی با اختیار و قدرتمند در عرصه ی فرهنگ و معارف می توان قرآن را در تمام عرصه ها گسترش داد.