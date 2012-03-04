به گزارش خبرنگار مهر، رضا سلیمی یکشنبه در اولین کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی شهرستان میامی، ازدواج را به مثابه یک پدیده اجتماعی در بستر پیچیده‌ترین و حساس‌ترین روابط اجتماعی میان دو جنس مخالف ذکر کرد و اظهار داشت: ازدواج یکی از مهم‌ترین پدیده‌های اجتماعی برای جامعه و انسان است.

وی تصریح کرد: مجرمین حرفه ای که خود متعرض نوامیس می شوند برای همسرگزینی بسیار دقت می کنند و دختران عفیف و بامتانت را انتخاب می کنند.

رئیس حوزه قضائی و ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی شهرستان میامی همچنین گفت: نظم و برنامه ریزی در امور تحصیلی دانش آموزان باعث می شود که دانش آموزان به هیچ مقوله دیگری درتحصیل توجه نکرده و اغلب افرادی را که به مدارج علمی و شغلی بالایی می رسند از ابتدا این موضوع را جدی گرفته اند.

سلیمی افزود: برای پیداکردن دوست خوب باید اول سعی کنیم ‌خودمان آدم خوبی باشیم.

وی افزود: اکثر متهمان بر اثر دوستان نابابی که در جامعه داشته اند به سوی خلاف کشیده شدند وهمه آنها از این گونه دوستان ناراضی هستند.

رئیس ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی شهرستان میامی گفت: انسان باید شجاعت جمله "نه" گفتن را داشته باشد و اگر در ابتدا نه بگوئیم خیلی از موضوعات آینده اتفاق نخواهد افتاد و از جمله می توان به درخواست های نامعقول و خارج از عرف و ترک از منزل اشاره کرد.

وی در خصوص شرکت های هرمی نیز گفت: فعالیت های شرکت های هرمی عاملی مخرب و اخلال گرانه در نظام اقتصادی کشور هستند و رویای شیرین یک شبکه پولدارشدن نقطه آغازین فریب کاری تمامی این شرکت ها است.

سلیمی یادآور شد: عاقبت اکثریت قریب به اتفاق اعضای شبکه های هرمی تلخ کامی و لطمات شدید مادی و روحی است.

رئیس حوزه قضائی میامی درخصوص مصرف سوء مواد مخدر نیز گفت: عادت کردن، خو گرفتن و خود را وقف عادتی نکوهیده کردن از جمله مواردی است که با مصرغ مواد مخدر به وجود می آید.

وی گفت: مافیای مواد مخدر به گونه ای این مواد را می سازند که به محض مصرف بر عمق سلولهای مغزی انسان اثر گذاشته و ضرر می رساند و با یک بار استفاده از آن، شخص معتاد می شود.

رئیس ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی شهرستان میامی به مضرات بهره از برنامه های شبکه های ماهواره نیز اشاره کرد و گفت: محصول این سوغات غرب چیزی جز بی غیرتی، بی شخصیتی و نابهنجاری در جامعه نیست و والدین باید درباره این موضوع مهم حساس باشند.

سلیمی در خصوص پر کردن اوقات فراقت جوانان نیز اظهار داشت: توجه بسیار زیاد برای مطالعه و خصوصا تحقیق و تفحص در قرآن بر زندگی انسان تاثیر گذاشته و این موضوع را می توان در راس امور زندگی خود قراردهیم.

وی در پایان گفت: کتاب بهترین دوست انسان است و قرآن به عنوان کتاب آسمانی سرشار از مطالب اخلاقی می باشد.

اولین کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی با همکاری دادگاه عمومی شهرستان میامی و اداره آموزش و پرورش این شهرستان برگزار شد.