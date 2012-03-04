همه در جهت بسط و گسترش گردشگری دینی فعالیت کنند

به گزارش خبرنگار مهر ابوطالب شفقت ظهر یکشنبه در نشست اعضای ستاد ادائمی تسهیلات نوروزی استان خراسان شمالی گفت: اگر سفر هدفمند و در راستای فرهنگ ایرانی اسلامی باشد نتیجه نهایی آن سلامت روحی و روانی و گسترش تفکر دینی در جامعه خواهد بود.

وی اظهار داشت: سفرنامه نویسی به عنوان یک فرهنگ دیرینه در جامعه ایرانی نیازمند توجه دوباره است.

شفقت از برگزاری مسابقه سفرنامه نویسی در استان خراسان شمالی خبر داد و افزود: مسافران و گردشگران نوروزی که از خراسان شمالی بازدید می کنند می توانند با ارسال سفرنامه های خود که مبتنی بر تفکر دینی و تببین فرهنگ اسلامی باشد در این مسابقه شرکت کنند.

در این نشست مدیر کل اداره میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی از ارائه 65 هزار نسخه راهنمای سفر به مسافران نوروزی در خراسان شمالی خبر داد.

علی کاظمی افزود: 370 غرفه صنایع دستی و سوغات خراسان شمالی در سطح شهرستان های استان برای مسافران ایام نوروزی پیش بینی شده است.

وی گفت: برای اسکان اضطراری مسافران نوروزی در مسیرهای جاده ای استان کمپ های موقت و چادرهای مسافرتی در نظر گرفته شده است.

رییس سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالی نیز در این نشست گفت: 195 آموزشگاه و یک هزار و 550 کلاس برای اسکان مسافران نوروزی پیش بینی شده است.

محمد وحیدی افزود: این کلاس ها با درجه بندی الف، ب و ج، برای خدمات دهی به مسافران نوروزی تجهیز می شوند که این ظرفیت اسکان، نسبت به سال گذشته 11 درصد افزایش یافته است.

وی اظهار داشت: در این مدارس 180 نفر نیروی انسانی در زمینه اسکان و پذیرش مسافران نوروزی فعالیت کرده و 4 اکیپ نظارتی نیز بر عملکرد آن ها نظارت خواهند کرد.