کشف بیش از 72 کیلوگرم تریاک/ دستگیری سارق طلاجات اطفال

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم موفق به کشف بیش از 72کیلوگرم تریاک شدند.



در پیگیری های به عمل آمده بر روی عناصر تهیه و توزیع مواد مخدر مشخص شد شخصی به هویت معلوم با همکاری فردی دیگر قصد دارد مقدار قابل توجهی مواد مخدر را از استان فارس به تهران منتقل کند و از حوزه ی استحفاظی این استان عبور کند.



ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم با کنترل محورهای استان یک دستگاه خودرو بنز در عوارضی قم-ساوه به همراه سه نفر سرنشین که همگی اهل شیراز بورند را شناسایی و متوقف کردند.



پس از انتقال خودرو به مقر انتظامی در بازرسی از زاپاس خودرو مقدار بیش از 72کیلوگرم مواد مخدر تریاک در قالب 35بسته کشف و ضبط و تمامی متهمین در این زمینه دستگیر شدند.



دستگیری سارق طلاجات اطفال



ماموران پلیس آگاهی استان قم یک نفررا به اتهام سرقت از طلاجات اطفال دستگیر کردند.



برابر گزارش کلانتری 34 قم مبنی بر یک فقره سرقت از طلاجات در مکان معلوم ماموران بلافاصله به محل سرقت اعزام شدند.

ماموران پس از رسیدن در صحنه سارق را حین سرقت طلاجات دختر بچه ای دستگیر کردند.



ماموران در تحقیقات صورت گرفته از متهمه متوجه شدند وی چندین فقره سرقت در مکان معلوم انجام داده است که در این رابطه چهارنفر از مالباختگان که متهمه اقدام به سرقت النگو یا زنجیر و پلاک آن ها کرده بود شناسایی و اموال مسروقه به آن ها تحویل داده شد.



در ادامه ماموران پلیس آگاهی استان با راهنمایی متهمه خریدار اموال مسروقه به هویت معلوم را نیز شناسایی و دستگیر کردند.



دستگیری سارقان توسط نیروی انتظامی قم



ماموران انتظامی شهرستان قم با اجرای طرح ویژه ارتقای امنیت اجتماعی در مناطق آلوده و جرم خیز، پنج سارق را شناسایی و دستگیر کردند.



در راستای اجرای طرح ویژه ی ارتقای امنیت اجتماعی در مناطق آلوده و جرم خیز، ماموران انتظامی شهرستان قم نسبت به اجرای این طرح در مناطق از قبل تعیین شده اقدام کردند.



در اجرای این طرح، پنج نفر متهم به اتهام سرقت از جمله سرقت کارت سوخت، تلفن همراه، دخل زن، کش روزن، بنزین، منزل، مغازه، شیرآلات داخل پارک دستگیر شدند.



متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.



تداوم طرح ارتقای امنیت اجتماعی در قم



در راستای اجرای طرح ویژه ی ارتقای امنیت اجتماعی و پاکسازی مناطق آلوده و جرم خیز، ماموران یگان امداد نسبت به اجرای این طرح در قسمت هایی از شهر قم اقدام کردند.



با اجرای این طرح تعداد 10نفر ارازل و اوباش، 12نفر نگهدارنده مواد مخدر، پنج نفر متهم به سرقت منزل و مغازه دستگیر و مقادیری مواد مخدر نیز کشف و ضبط شد.



متهمان دستگیر شده به همراه پرونده قضایی جهت صدور حکم و تحمل کیفر به دادسرا تحویل داده شدند.



قدرانی فرماندهی انتظامی استان قم از حضور پرشور مردم در انتخابات



فرماندهی انتظامی استان قم در بیانیه ای از حضور باشکوه مردم انقلابی و فهیم این استان در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی قدردانی کرد.



فرماندهی انتظامی استان قم برای قدردانی از حضور پرشور مردم در انتخابات نهمین دوره ی مجلس شورای اسلامی طی بیانیه ای اعلام کرد: بار دیگر ملت شریف ایران اسلامی توانستند به حول و قوه الهی و تحت توجهات حضرت ولی عصر(عج) با لبیک به ندای مقام عظمای ولایت، حماسه دیگری را در 12 اسفند آفریده و با ادای تکلیف شرعی و ملی خود، بلوغ سیاسی، اجتماعی و اخلاقی، مدنی و منش های ایرانی اسلامی خود را در عرصه جهانی و در حساس ترین پیچ تاریخ به منصه ظهور رسانند و اهداف پلید دشمنان را بار دیگر به ناامیدی مبدل سازند.



در ادامه این بیانیه، فرماندهی انتظامی استان قم با بیان اینکه انتخابات نهمین مجلس شورای اسلامی در امنیت کامل برگزار شد، افزوده است: ملت شریف استان قم با عزمی راسخ، انگیزه بالا و مشارکت حداکثری با اعتقاد و التزام به نظام جمهوری اسلامی در این دوره از انتخابات شرکت کردند و در برقراری نظم و تامین امنیت آن با خدمتگزاران خود در نیروی انتظامی همکاری داشتند که این همراهی و همیاری صمیمانه آنها شایسته تقدیر است.



فرماندهی انتظامی استان قم در پایان تداوم و گسترش وحدت و مهرورزی تمام ایرانیان را در حمایت و پشتیبانی از دستاوردهای انقلاب اسلامی به محوریت تبعیت از فرامین و منویات مقام معظم رهبری از درگاه خداوند متعال مسئلت کرده است.



