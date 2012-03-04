نشست "زبان فارسی ‌زبان اندیشه و تفکر" درفیلیپین / نمایش رستم و سهراب

به گزارش خبرنگار مهر ، بعد از برگزاری 35 دوره آموزش زبان فارسی در دانشگاه یوپی ، فارسی آموزان این دانشگاه به همراه دیگران فارسی آموزان از کالج بین المللی المصطفی و مرکز مطالعات ملی ایران این نشست را برگزار و د ان شرکت خواهند کرد .

دراین مراسم که روز سه شنبه 16 اسفند ماه برگزار خواهد شد ، نمایشنامه رستم و سهراب توسط تعدادی از فارسی آموزان فیلیپینی جرا خواهد شد .

ارائه سخنرانی و مقاله در ارتباط با جایگاه زبان و ادبیات فارسی ، رونمایی از فیس بوک مشترک فارسی آموزان فیلیپینی ، اهدا جوایز به برگزیدگان زبان و ادبیات فارسی از دیگر برنامه های این نشست خواهد بود.

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