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۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۲۰

با همکاری دانشگاه یوپی؛‌

نشست "زبان فارسی ‌زبان اندیشه و تفکر" درفیلیپین / نمایش رستم و سهراب

نشست "زبان فارسی ‌زبان اندیشه و تفکر" درفیلیپین / نمایش رستم و سهراب

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر درجنوب شرق آسیا: نشست "‌زبان فارسی : زبان اندیشه و تفکر" از سوی رایزنی فرهنگی کشورمان با همکاری دانشکده زبان دانشگاه یوپی بزرگترین و مهمترین دانشگاه فیلیپین در این دانشگاه برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، بعد از برگزاری 35 دوره آموزش زبان فارسی در دانشگاه یوپی ، فارسی آموزان این دانشگاه به همراه دیگران فارسی آموزان از کالج بین المللی المصطفی و مرکز مطالعات ملی ایران این نشست را برگزار و د ان شرکت خواهند کرد .

دراین مراسم که روز سه شنبه 16 اسفند ماه برگزار خواهد شد ، نمایشنامه رستم و سهراب توسط تعدادی از فارسی آموزان فیلیپینی جرا خواهد شد .

ارائه سخنرانی و مقاله  در ارتباط  با جایگاه زبان و ادبیات فارسی ، رونمایی از فیس بوک مشترک فارسی آموزان فیلیپینی ، اهدا جوایز به برگزیدگان زبان و ادبیات فارسی از دیگر برنامه های این نشست خواهد بود.
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کد مطلب 1551542

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