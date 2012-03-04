وزیر کشور سابق پاکستان از ترور جان به در برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، رسانه های پاکستان از وقوع حمله تروریستی به کاروان خودروهای حامل یک مقام ایالتی در شمال غرب این کشور خبر دادند.

هدف این حمله "آفتاب خان شرپائو" وزیر کشور پیشین پاکستان که در زمان ریاست جمهوری ژنرال "پرویز مشرف" عملیات نظامی علیه طالبان را رهبری کرد، بوده است.

بر اساس این گزارش، در این حمله شرپائو جان سالم به در برده، اما یکی از محافظان وی کشته شده و چهار نفر دیگر از جمله یک نماینده مجلس زخمی شده اند. "سعید خان" یکی از مقامات پلیس پیشاور با اعلام این خبر گفت شرپائو پس از سخنرانی در یک راهپیمایی در راه عبور از یک جاده در منطقه چارسده بوده که مورد حمله قرار گرفته است.

این عضو ارشد حزب حاکم "مردم پاکستان" در واکنش به حمله مذکور اعلام کرده است چنین سوء قصدهایی نمی تواند وی را از ادامه فعالیتهای سیاسی و برگزاری راهپیمایی بازدارد.

گفتنی است وزیر کشور سابق پاکستان در اردیبهشت سال 1386 نیز در جریان یک سخنرانی در همین منطقه مورد سوء قصد قرار گرفت که در این حمله وی زخمی شد و 10 نفر کشته شدند.