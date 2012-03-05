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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۱۲

دیدارهای فینال و رده‌بندی لیگ برتر هاکی فردا برگزار می شود

دیدارهای فینال و رده‌بندی لیگ برتر هاکی فردا برگزار می شود

تیم‌های نفت و گاز گچساران و هیئت هاکی آذربایجان غربی در فینال لیگ برتر هاکی صبح سه شنبه در سالن هندبال به مصاف یکدیگر می روند.

به گزارش خبرنگار مهر، در دیدار رده بندی تیمهای شهرداری اراک و مسکن و شهرسازی گلستان روز سه شنبهاز ساعت 9:30 صبح با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت و پس از آن تیم های نفت و گاز گچساران و هیئت هاکی آذربایجان غربی در فینال به مصاف یکدیگر می روند.

براساس این گزارش، چهارشنبه هفته گذشته در ادامه رقابتهای ششمین دوره لیگ برتر هاکی دور برگشت مرحله نیمه نهایی با انجام دو دیدار پیگیری شد که در گلستان تیم هاکی نفت و گاز گچساران موفق شد با نتیجه 4 بر2 تیم مسکن و شهرسازی  گلستان را شکست دهد و در اراک هم  تیم  شهرداری این استان در مقابل تیم هیئت هاکی آذربایجان غربی با نتیجه 1-1 متوقف شد.

کد مطلب 1551545

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