روسیه از تعطیلی پایگاه نظامی "کانت" در قرقیزستان جلوگیری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت دفاع قرقیزستان اعلام کرد: وزارت دفاع روسیه با پرداختن بدهی خود به قرقیزستان در خصوص اجاره پایگاه هوایی "کانت" مانع بسته شدن این پایگاه نظامی شد.

وزارت دفاع روسیه نیز تایید کرد که مبلغ 15 میلیون دلار را برای برآورده کردن نیازهای وزارت دفاع قرقیزستان پرداخت کرده است.

پرداخت بدهی ها پس از آن صورت می گیرد که "الماس بیک آتامبایف" پس از دیدار اخیر با "دیمتری مدودف" رئیس جمهوری روسیه در مسکو، در گفتگو با رادیو "پژواک مسکو" اعلام کرد: روسیه باید بدهی 15 میلیون دلاری خود را به قرقیزستان برای اجاره پایگاه هوایی "کانت" پرداخت کند و احتمال بسته شدن این پایگاه وجود دارد.

پایگاه هوایی کانت در 20 کیلومتری شرق شهر بیشکک قرار گرفته و در آن 400 نظامی روس و یک اسکادران جنگنده و بمب افکن های "سوخو" و چندین بالگرد نظامی نیروی هوایی روسیه با هدف مبارزه با تروریسم و افراط گرایی در منطقه آسیای مرکزی مستقر هستند.