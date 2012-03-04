گزینه مقاومت تنها راه اعاده حقوق فلسطین/ با هر طرح صلحی با اسرائیل مخالفیم

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته حمایت از مقاومت فلسطین در تاریخ 14 اسفندماه 1390 همایش «قدس پایتخت فلسطین، اعراب و مسلمانان» را با حضور بسیاری از شخصیت ها، روسای احزاب و گروههای فلسطینی و لبنانی و سفرای سوریه و جمهوری اسلامی ایران در بیروت برگزار کرد.

در این همایش که با سخنرانی سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان افتتاح شد، غضنفر رکن آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران نیز طی سخنرانی، آخرین مواضع و مبانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در خصوص قضیه فلسطین، قدس و مسجدالاقصی را تبیین کرد.

رکن آبادی در این همایش با اشاره به قداست و اهمیت قدس و مسجدالاقصی در نزد بشریت، این نقطه را مکانی برای نزول پیام های آسمانی، حضور انبیاء و صالحین و اولین قبله مسلمین عنوان کرد و گفت:« قدس شاهد اسراء و معراج بوده و لذا پایتخت فسطین، اعراب و مسلمانان خواهد بود و هرگز نمی تواند مکانی برای حضور اشغالگران و صهیونیست ها باشد و ان شاء الله در آینده ای نزدیک آزاد می شود و از مساجد و کلیسا های آن صدای وحدت بخش الله اکبر شنیده خواهد شد.»

سفیر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به مبانی و افکار حضرت امام خمینی(ره) بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و رهبری حکیمانه حضرت آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری، تداوم سیاست مبارزه با کفر و طاغوت را الهام گرفته از تعالیم قرآن کریم و سیره نبوی(ص) عنوان کرد و گفت:« از ملل مظلوم و مستضعف و در راس آن ملت فلسطین حمایت می نمائیم و آنان را در دستیابی به حقوق، آزادی، حاکمیت و استقلال در سرزمین مادری خود یاری می کنیم. قدس پایتخت مومنین و موحدین، پایتخت پیامبران و شهدا و صالحین است و بر این اساس بود که حضرت امام خمینی(ره) آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را روز جهانی قدس نامیدند.»

رکن آبادی در ادامه سخنرانی خود به فراگیر و جامع بودن قضیه فلسطین اشاره کرد و بر ضرورت بسیج همه ظرفیت ها و پتانسیل ها برای آزادی فلسطین تاکید کرد.

وی اظهار داشت:« به ما می گویند که چرا همواره بر طبل جنگ می کوبید و با صلح و آرامش در منطقه مخالفت می کنید؟ ما از آنها سوال می کنیم که اگر منظور شما از برقراری صلح و آرامش، گفتگو و صلح با رژیم صهیونیستی می باشد، ما از اساس این رژیم را به رسمیت نمی شناسیم که بخواهیم هرگونه طرح صلحی با این رژیم موافقت نمائیم. و اگر منظور شما احقاق حقوق مردم فلسطین و برقراری آرامش در منطقه است، ایران همواره در کنار حقوق ملت ها بوده و بر آرامش و ثبات در خاورمیانه و صحنه بین المللی تاکید دارد و در این راستا نیز طرح چهار مرحله ای ارائه داده ایم. در ابتدا بازگشت تمامی آوارگان به سرزمین مادری خود یعنی فلسطین باید تحقق یابد. سپس برگزاری انتخابات سراسری با مشارکت همه مردم اصلی فلسطین اعم از مسیحی، مسلمان و یهودیان. در مرحله بعد، تشکیل یک نظام سیاسی که منتخب مردم است و سپس این نظام منتخب در خصوص وضعیت ساکنانی که فلسطینی اصیل نیستند، تصمیم گیری خواهد کرد. پاسخ غرب به طرح ما این بوده که این طرحی ممتاز، مترقی و پیشرفته است ولی یک مشکل دارد و آن هم اسرائیل نمی پذیرد.»

سفیر جمهوری اسلامی ایران به مواضع آمریکا در قبال رژیم صهیونیستی به ویژه اظهارات اخیر اوباما اشاره نمود و گفت:« همه روسای جمهوری آمریکا تاکید داشته اند که امنیت اسرائیل، امنیت آمریکا است. ولی اخیرا اوباما با صراحت گفته که امنیت اسرائیل یک امر مقدسی برای آمریکا است. این چنین رویکردی، وظیفه ما را سنگین تر خواهد کرد. ما معتقدیم در سایه این حمایت های ظالمانه از رژیم صهیونیستی گزینه وحدت مسلمانان و انسجام عربی – اسلامی و کلیه آزادگان جهان در مقابل تجاوزات صهیونیستی – آمریکائی یک ضرورت استراتژیک است و گزینه مقاومت تنها راه اعاده حقوق خواهد بود و در این مسیر، فلسطینی ها تنها نخواهند بود و ایران علیرغم همه فشارها و توطئه ها از آنان حمایت می کند و این حمایت را یک وظیفه دینی و الهی می داند.»

رکن آبادی در پایان به وضعیت متزلزل و سست رژیم صهیونیستی همچون خانه عنکبوت اشاره کرد و وعده الهی و پیروزی حق و عدالت را محقق دانست.

لازم به ذکر است در این همایش، مطران عطاء الله حنا رهبر مسیحیان در شهر قدس از طریق ویدئو کنفرانس، ابوعماد رفاعی نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین، علی برکه نماینده جنبش مقاومت اسلامی حماس، شیخ احمد قبلان مفتی ممتاز جعفری لبنان به نمایندگی از شیخ عبدالامیر قبلان(نائب رئیس مجلس اعلی شیعی) و شیخ حسن المصری نماینده جنبش امل نیز به سخنرانی پرداختند.

بیانیه پایانی همایش بیروت در هفت بند بر موارد ذیل تاکید کرد:

1- تاکید بر قدس بعنوان یک مکان مقدس و دینی و پایتخت تاریخی فلسطین و ناکامی تلاش ها برای تغییر هویت اسلامی و عربی قدس

2- تاکید بر گزینه مقاومت و جهاد در فلسطین بعنوان تنها راه کار اعاده حقوق و آزادی فلسطین از نهر تا بحر

3- درخواست از همه کشورها و ملت ها برای محکومیت جنایت ها و طرحهای رژیم صهیونیستی علیه قدس و مسجدالاقصی و همچنین مقدسات مسیحیان

4- ضرورت حمایت از اهالی قدس و مسجدالاقصی برای خنثی سازی طرحها و توطئه های یهودی سازی

5- ضرورت حمایت همه جانبه از ملت فلسطین در مقابل تجاوزات رژیم صهیونیستی

6- ضرورت حفظ وحدت برای مبارزه و مقابله با طرحهای استعماری و آمریکائی – صهیونیستی در منطقه از جمله تلاش برای تجزیه و جداسازی ملت ها و کشورها

7- تاکید بر فلسطین پایتخت ابدی امت عربی اسلامی و همه آزادگان جهان