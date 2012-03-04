سرمربی تیم فوتبال چلسی اخراج شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "آندره ویلاس بواس" سرمربی 34 ساله چلسی کمتر از 24 ساعت پس از شکست مقابل وست بروم و سقوط به رده پنجم لیگ برتر از نیمکت آبی های لندنی اخراج شد.

این مربی پرتغالی تنها 8 ماه پیش با رقم 13.3 میلیون پوند از پورتو به چلسی آمد. باشگاه چلسی همچنین اعلام کرد "روبرتو دی متئو" تا پایان فصل هدایت آبی ها را به عهده خواهد داشت.

بیانیه ای توسط وب سایت باشگاه منتشر شده که در آن نوشته: آندره ویلاس بواس امروز با باشگاه فوتبال چلسی قطع همکاری کرد. باشگاه از زحماتی که او در طول این مدت کشید تشکر می کند و از این که خیلی زود این رابطه به پایان رسید متاسف است. نتایج اخیر چلسی بسیار ضعیف بوده و با توجه به اینکه در مقطع حساسی از فصل قرار داریم تصمیم به قطع همکاری با ویلاش بواش گرفتیم. روبرتو دی متئو تا پایان فصل هدایت چلسی را بر عهده خواهد گرفت.