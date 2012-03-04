به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه شورای اسلامی شهرستان قم به مناسبت حضور گسترده مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، آمده است: ایران اسلامی طی دوران مختلف به ویژه از 33 سال گذشته تاکنون سلحشوری‌ها و حماسه‌ های فراوانی از ملت شجاع خود به چشم دیده است.



این بیانیه تصریح کرده است: حضور دشمن‌ شکن و حماسی مردم مومن و خداجوی استان قم در انتخابات این دوره مجلس، بار دیگر نقشه ‌های شوم دشمنان را نقش برآب کرد.



در ادامه این بیانیه یادآور شده است: این حضور به جهانیان نشان داد که مردم متدین، انقلابی و همیشه در صحنه استان مقدس قم که برای پیروزی و تثبیت انقلاب اسلامی و دفاع از آرمان های ارزشمند آن، از مال و جان خود گذشته و فرزندان برومند خویش را تقدیم راه خدا کرده ‌اند، همچنان بر سر پیمان خود با حضرت امام خمینی (ره) و شهیدان والامقام، همچون کوه محکم و استوار ایستاده‌اند و با اطاعت و فرمانبری از رهبر معظم انقلاب حضرت آیت ‌الله خامنه‌ ای در مسیر اعتلای ایران اسلامی و ایستادگی در مقابل دشمنان و بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسلامی از هیچ کوششی دریغ نمی‌ کنند.



مردم قم همراه با ملت ایران، روز گذشته حماسه ای دیگر آفریدند



در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: مردم متدین و انقلابی ام القرای جهان اسلام "قم" روز گذشته با حضور پرشور و گسترده خود در انتخابات این دوره مجلس، همگام و همراه با ملت شریف ایران اسلامی حماسه ‌ای دیگر آفریدند تا برگ زرینی بر کتاب قطور افتخاراتشان باشد.



شورای اسلامی شهرستان قم در پایان بیانیه خود ضمن تقدیر و تشکر از این حضور حماسی و دشمن شکن مردم متدین و ولایتمدار قم در پای صندوق های رای، از آنان خواسته است روز به روز بر هوشیاری خود افزوده و با جدیتی افزونتر به مقابله با استکبار شوم و منفور بپردازند.



ملت ایران در 12 اسفند حماسه ای ماندگار از خود به یادگار گذاشت



حزب موتلفه اسلامی قم نیز با صدور بیانیه ای ضمن تقدیر از حضور گسترده ملت در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ملت بزرگ و شریف ایران اسلامی در روز 12 اسفندماه 1390 حماسه ای ماندگار از خود به یادگار گذاشت.



در ادامه این بیانیه آمده است: حماسه بزرگ حضور میلیونی در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، خط بطلانی بر همه یاوه سرایی ها و خیال پردازی های دشمنان و بدخواهان کشید.



این بیانیه یادآور شده است: بی تردید این حماسه بزرگ، به منزله نفس گیری جدیدی برای انقلاب و نظام مقدس اسلامی است که در پناه هدایت های رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی خامنه ای و بصیرت و دشمن شناسی ملت ایران محقق شد.



مسئولان در قوا و نهادهای مختلف باید خود را به ملت ادا کنند



در این بیانیه اضافه شده است: اکنون همه مسئولان در قوا و نهادهای مختلف، وظیفه دارند به رسم سپاس گزاری و با خدمت گزاری صادقانه و بیش از پیش، دین بزرگ خویش را به این ملت بزرگوار ادا کنند.



تبریک رئیس شورای اسلامی استان قم



محمد رضا باقرپناهی، رئیس شورای اسلامی استان قم نیز با صدور بیانیه ای پیروزی بزرگ ملت ایران اسلامی در عرصه انتخاباتی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را به رهبر معظم انقلاب و انتخاب سه نماینده قم را به عنوان برگزیدگان مردم این استان در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی تبریک گفت.



در ادامه این بیانیه آمده است: امیدوارم در این مسئولیت خطیر آنچه را که مورد رضای خداوند متعال و خوشنودی ولی عصر (عج) است از دست و زبان گرانقدر حضرات صادر و موجبات خرسندی رهبر فرزانه انقلاب را فراهم آورد.



در این بیانیه اضافه شده است: و همان گونه که در شعارها؛ تعالی اسلام و مسلمانان و رشد و توسعه ایران اسلامی مد نظرتان بوده است در عمل نیز این به منصه ظهور در آید و قم مقدسه نیز که به فرموده رهبر فرزانه انقلاب خاستگاه انقلاب و آبروی کشور است از برکات وجود شما بهره مند و از نگاه ویژه معظم له به این شهر مقدس خدمت کنید.

