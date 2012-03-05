ارائه 5 مقاله ISI توسط اولین دانشجوی دکترای ریاضی دانشگاه آزاد کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین دانشجوی دکترای ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج با ارائه 5 مقاله ISI و 8 مقاله در کنفرانس های خارجی و داخلی در حضور داورانی از دانشگاه های خواجه نصیرالدین طوسی و شهید رجایی از تز خود دفاع کرد.



الهام سادات هاشمی که دانشجوی ورودی سال 87 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در رشته ریاضی کاربردی، آنالیز عددی است با حضور پروفسور خسرو مالک نژاد به عنوان استاد راهنما و آقایان دکتر رضا عزتی و دکتر مرتضی خدابین به عنوان اساتید مشاور در 29 بهمن ماه در سالن شهید مطهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به عنوان اولین فارغ التحصیل این واحد دانشگاهی در مقطع دکترای ریاضی از تز خود تحت عنوان «حل عددی معادلات انتگرالی با استفاده از بسط توابع و توابع ترکیبی» دفاع کرد.



داور داخلی این دفاعیه نیز دکتر سیدمقتدی هاشمی پرست از اساتید واحد کرج بود.



الهام سادات هاشمی در پرونده خود افتخارات متعددی دارد که می توان به کسب عنوان دانشجوی ممتاز مقطع کارشناسی، کسب رتبه اول دوره کارشناسی ارشد و نیز اخذ رتبه برتر پژوهشی سال 89 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج اشاره کرد.



اخذ مجوز علمی پژوهشی برای مجله دانشکده علوم دانشگاه آزاد کرج



نشریه علمی دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج با عنوان Journal of Applied Chemical Research موفق به اخذ مجوز علمی،پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد.



به دنبال پیگیری های دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور تشکیل و طی حکمی از سوی رئیس مرکز برنامه ریزی و سیاستگزاری پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با انتشار نشریه علمی، پژوهشی این واحد دانشگاهی به سردبیری دکتر علی محمودی موافقت شد.



برگزاری جلسه همیاران دانشجویان نابینای دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج



نشست انجمن همیاران دانشجویان معلول و نابینای دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در سالن شهید باهنر این واحد دانشگاهی برگزار شد.



انجمن همیاران دانشجویان معلول و نابینا از یک گروه داوطلب تشکیل شده است که به منظور خدمت رسانی به این دسته از دانشجویان فعالیت می کند.



این انجمن که با همت دکتر عطاءاله کوپال رئیس دانشکده ادبیات و زبان های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج تاسیس شده و مشغول به کار است به طور منظم و در جلساتی که هر دو ماه یکبار برگزار می شود که به بررسی مشکلات و مسائل دانشجویان معلول و نابینا و همچنین ارائه راهکارهای ممکن برای آنان می پردازد.



در این جلسات برنامه های متنوعی از قبیل برنامه های ادبی، هنری و مسابقات فرهنگی و ... و نیز یاری رسانی برای پژوهشی های علمی دانشجویان نابینا و معلول ارائه می شود.



دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج تنها واحد دانشگاهی کشور است که از امکانات مناسبی همچون کتابخانه صوتی و بریل مخصوص دانشجویان نابینا برخوردار بوده و شرایط مناسبی برای تحصیل این قشر از علاقمندان به کسب علم و دانش را فراهم آورده است.