تعامل بین دستگاهی بهترین شیوه برای کنترل قاچاق است

به گزارش خبرنگار مهر، عزت الله رشیدیان بعد از ظهر یکشنبه در جلسه کمیته مبارزه با قاچاق سوخت و فراورده های نفتی استان کردستان اظهار داشت: در 11 ماهه سال جاری 252 هزار و 180 لیتر کشفیات سوخت قاجاق در مرز باشماق در شهر مریوان داشته ایم.

وی با اشاره به تلاش و همکاری دستگاه های زیربط در بحث قاچاق سوخت در مرزهای استان کردستان افزود: انتظار می رود که شاهد فعالیت ها و هماهنگی های بهتری در راستای برخورد با پدیده قاچاق کالا در استان کردستان باشیم.

فرمانده مرزبانی استان کردستان ادامه داد: حفاظت دور تا دور بازارچه، ورود و خروج بی حساب و کتاب افراد و ماشین ها به داخل بازارچه و همچنین حضور دلالان به عنوان ارباب رجوع، کار را برای مبارزه با قاچاق سوخت سخت کرده است که این امر نیازمند برسی و ساماندهی بیشتری است.

رشیدیان بیان کرد: در 11 ماهه سال جاری همچنین 15 هزار و 245 لیتر کشفیات گازوئیل در مرز باشماق داشته ایم که قاچاق این مقدار به وسیله افراد عادی یا خودروهای کوچک امکان پذیر نیست و این بحث نیازمند پیگیری و کشف منبع توزیع آن در سایر شهرستان های استان است.

وی یادآور شد: توقیف 53 دستگاه ماشین، دستگیری 57 نفر و ارسال 54 پرونده به مراجع قضایی از جمله اقداماتی است که در راستای مبارزه با قاچاق سوخت در مرزهای استان کردستان صورت گرفته است.

فرمانده مرزبانی استان کردستان در پایان سخنان خود گفت: ورود به محوطه بازارچه، توقیف ماشین در پارکینگ و تعقیب رانندگان متخلف وظیفه مرزبانی نیست و انتظار می رود که با هماهنگی و تعامل نیروی انتظامی به عنوان نماینده مجری قانون در این بحث مداخله بیشتر داشته باشد.