کشته های جاده ای در کرمان 18 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین چناریان ظهر یکشنبه در جلسه ستاد تسهیلات نوروزی استان کرمان متوسط کشوری کشته شده ها را 11 درصد عنوان کرد و گفت: طی سال گذشته شاهد کاهش 18 درصدی کشته شده های جاده ای در استان کرمان بودیم.

سردار چناریان ادامه داد: این کاهش تلفات نشانده این است که جاده های استان کرمان از شرایط مناسبی برخوردار هستند.

وی بر لزوم همکاری تمامی دستگاه ها اجرایی برای ایجاد شرایط مناسب برای رفاه حال مسافران نوروزی تاکید کرد و گفت: عملیات راه سازی جاده ها در ایام متوقف شود.

این مسئول انتظامی گفت: تمام توان خود را برای ایمن سازی جاده های استان کرمان و رفاه حال مسافران نوروزی به کار می گیریم.