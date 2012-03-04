تقدیر فرماندار و امام جمعه جوانرود از حضور گسترده مردم در انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار و امام جمعه جوانرود با صدور بیانیه ای از حضور گسترده و حماسی مردم این شهرستان در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی تقدیر کردند.

در ابتدای یانیه مشترک مصطفی عظیمی و ماموستا ملا احمد فخری آمده است: حضور انقلابی و حماسه ساز امت ولایت مدار شهرستان جوانرود در عرصه های دفاع از ارزشهای اسلام، انقلاب و آرمانهای امام راحل (ره) و شهدای گرانقدر نظام همواره موجب سرافرازی و سربلندی این خطه همیشه در صحنه در اذهان شده و اوج وفاداری مردمان نستوه این دیار به دستاوردها و برکات نظام شکوهمند انقلاب اسلامی را به نمایش نهاده است.

این بیانیه می افزاید: مردم این شهرستان با حضور حداکثری و بابصیرت به پیروی از مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای اوج هوشمندی، معرفت، دیانت، پایبندی به آرمانهای انقلاب، امام و شهدا و التزام به ولایت فقیه، دشمن شناسی و دشمن ستیزی را به نمایش گذاشتند.

در پایان این بیانیه یادآور شده است: پیروزی واقعی این انتخابات، ولایت، مردم و نظام مقدس اسلامی ایران هستند و این حضور حماسی دشمنان را در رسیدن به اهداف شومشان دلسرد و ناامید کرد.

47 هزار اصله نهال در هفته درختکاری در سنقر توزیع خواهد شد

فرماندار سنقر از توزیع 47 هزار اصله نهال در هفته منابع طبیعی در این شهرستان خبر داد و گفت: این نهالها از گونه های مختلف سوزنی برگ، پهن برگ و همچنین تعدادی از آنها نهالهای مثمر هستند.

غلامرضا حیدری گفت: در هفته منابع طبیعی پروژه آبخیزداری با پنج میلیارد و 200 میلیون ریال اعتبار در سطح سه هزار و 830 هکتار کلنگ زنی خواهد شد.

فرماندار سنقر افزود: این طرح بزرگ آبخیزداری، روستاهای کیونان، کاهل آباد، قشلاق و سه قولان را از لحاظ ذخیره آب نزولات جوی و مهار سیل تحت پوشش خود قرار می دهد.

برگزاری جشن درختکاری و غرس نهال در اولین روز هفته منابع طبیعی در شهر و روستا با حضور مسئولین، اجرای برنامه طبیعت گردی و بازدید از پروژه های آبخیز داری، توزیع نهال بین دستگاههای اجرایی و نمازگراران نماز جمعه، تیغه زنی محدوده جنگلکاری بوستان سراب، تبیین اهمیت نقش سازنده منابع طبیعی در زندگی بشر توسط کار شناسان منابع طبیعی در مراکز دانشگاهها، مدارس، حوزه های علمیه و مساجد سطح شهر از مهمترین برنامه هایی است که در هفته منابع طبیعی در سنقر اجرا خواهد شد.

3400 متر لوله گذاری در امور آب و فاضلاب کنگاور اجرا شد

بیش از 3 کیلومتر لوله گذاری آب و فاضلاب در شهر کنگاور طی سالجاری انجام شده است.

مرادی وش گفت: ازابتدای سالجاری تاکنون بیش از 3 کیلومتر لوله گذاری آب و فاضلاب در این شهر اجرا شده است.

مدیر امورآب و فاضلاب شهر کنگاور افزود: تعداد 464فقره انشعاب آب و235فقره انشعاب فاضلاب وگذارگردیده است.

وی گفت: با واگذاری این تعداد انشعاب مجموع کل انشعابات آب و فاضلاب در شهر کنگاور به 14 هزارو ششصدوهشتاد وهشت فقره رسیده است.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرکنگاور افزود : تعداد 59 انشعاب غیر مجاز شناسایی و جمع آوری شده است وی از استفاده کنندگان انشعاب غیر مجاز خواست تا با مراجعه به امور مشترکین نسبت به مجاز نمودن انشعاب غیرمجاز به مجاز اقدام کنند.

مدیر امور آبفا کنگاور تصریح کرد: پروژه های مسکن مهر دراین شهر در حال اجرا است و تاکنون 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مرادی وش در پایان اذعان داشت: جمعیت تحت پوشش آب شرب بهداشتی در کنگاور 52 هزارو هفتادو چهار نفر و جمعیت تحت پوشش تاسیسات فاضلاب نیز 50 هزار نفر است.

