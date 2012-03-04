توزیع یک میلیون اصله نهال در استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف یوسفی ظهر یکشنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته منابع طبیعی در سالن جلسات اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان مرکزی افزود: با کاشت این نهال‌ها پیش‌بینی می‌شود که 630 هکتار به سطح جنگل‌کاری‌های استان افزوده شود که از این مقدار 200 هکتار مربوط به کشت گیاه سریع‌الرشد صنوبر، 300 هکتار توسعه فضای سبز و 130 هکتار مربوط به پارک جنگلی است.

وی گفت: از سال‌های گذشته 15 اسفندماه روز درختکاری بوده است که هر ساله به رسم دین و آیین، در این روز در سراسر کشور درختکاری صورت می‌گیرد و شعار هفته منابع طبیعی امسال را منابع طبیعی پشتوانه جهاد اقتصادی است.

وی افزود: در هفته منابع طبیعی که از 15 تا 21 اسفند ماه هر سال برگزار می‌شود اقدام به برگزاری مراسم‌های مختلف در راستای ترویج فرهنگ حفظ منابع طبیعی و نهادینه‌سازی استفاده درست از منابع طبیعی می‌شود.

یوسفی افزود: اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی در سال جاری برای نهادینه کردن فرهنگ منابع طبیعی برای عموم مردم اقدامات بی شماری از جمله پخش برنامه رادیویی به مدت یک هزار و 100 دقیقه از رادیو استان، پخش 450 دقیقه برنامه تلویزیونی از شبکه استانی، چاپ 35 هزار جلد نشریه و بروشور مرتبط با منابع طبیعی، تکثیر 2 هزار و 500 فیلم آموزشی و ساخت انیمیشنی در ارتباط با کشت و نگهداری نهال را به انجام رسانده است.

وی از ارسال 60 هزار پیامک مرتبط به منابع طبیعی برای افراد و برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای بهره‌برداران را از دیگر اقدامات انجام شده در رابطه نهادینه کردن فرهنگ منابع طبیعی در سال جاری برشمرد.

مدیر کل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی گفت: همه مردم باید به منابع طبیعی توجه کنند و در روز 15 اسفند به درختکاری اقدام کنند و همیشه و در همه حال به حفظ منابع طبیعی موجود بپردازند.