به گزارش خبرگزاری مهر، حضور بموقع و تلاش پرسنل اورژانس 115 قم، توانست فردی را که بر اثر عارضه قلبی دچار ایست قلبی تنفسی شده بود، احیاء و به آغوش خانواده بازگرداند.



بدنبال تماس تلفنی با مرکز اورژانس 115قم، این مرکز در جریان یک مورد کاهش سطح هوشیاری در خیابان شهید علوی میدان شهرداری قم قرار گرفت.



هنگامی که پرسنل به بالین بیماررسید با آقایی 54 ساله مواجه شد که با سابقه ناراحتی قلبی دچار ایست قلبی تنفسی شده بود و فاقد نبض و علائم حیاتی بود.



پس از اینکه عملیات احیاء پاسخ داد و منجر به بازگشت تنفس و ایجاد ضربان قلب بیمار شد، پرسنل اورژانس 115 بیمار را به بیمارستان شهید بهشتی منتقل و برای ادامه روند درمان و دریافت خدمات پیشرفته پزشکی تحویل اورژانس بیمارستان شهید بهشتی دادند.



این مأموریت یکی از چندین مورد CPR موفق در سال جاری بود که خوشبختانه با ترخیص بیمار از بیمارستان بطور صد در صد موفقیت آمیز به عنوان برگ زرینی دیگر در دفتر خدمات اورژانس 115 قم ثبت شد.



ترسیم افقی روشن برای حوزه بهداشت و درمان



رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با تشریح وضعیت و عملکرد واحدهای تابعه این دانشگاه بیان کرد: با توجه به اینکه قم در شاهراه مواصلاتی کشور قرار دارد و سالانه حدود 16 میلیون نفر مسافر از این استان عبور و بازدید می کنند ،ضرورت دارد مسئولان نگاه ویژه ای به حوزه بهداشت و سلامت استان داشته باشند.



شمس الدین حجازی در پاسخ به سئوالی در مورد وضعیت و عملکرد مرکز اورژانس 115 قم گفت: با عنایات ویژه دولت در سالهای اخیر تعداد پایگاه های شهری و جاده ای مرکز اورژانس 115 قم رشد قابل توجهی داشته است به گونه ای که هم اکنون این مرکز با 32 پایگاه فعال شهری و جاده ای و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس مجهز وپیشرفته در حال امدادرسانی وخدمت به مسافرین و زائرین عزیز این استان است.



وی اضافه کرد:در حال حاضر مدت زمان حضور پرسنل اورژانس 115 قم در حوادث شهری کمتر از 8 دقیقه و در حوادث جاده ای کمتر از 15 دقیقه است که این میزان با توسعه ناوگان و افزایش پایگاه های این مرکز باز هم کاهش خواهد یافت.



وی ادامه داد: هرچند که این زمان در حال حاضر هم کمتر از زمان استاندارد کشوری است.



حجازی در پایان اظهار داشت: اورژانس 115 قم در 8 ماهه نخست امسال بیش از 48هزارماموریت شهری وجاده ای انجام داده است.



نخستین گام اورژانس 115 در راستای آمادگی طرح نوروزی 91



به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان قم به منظور آمادگی هرچه بیشتر خود جهت پوشش امدادی مناسب مسافرین نوروزی در ایام تعطیلات نوروزی 91 به بررسی راهکارهای مفید و موثر در نحوه پوشش و امدادرسانی این مراسم پرداخت.



در همین راستا در جلسه ای که با حضور مسئولان واحدهای مختلف ستادی این مرکز در دفتر ریاست مرکز برگزار شد ضمن بررسی عملکرد اورژانس 115 قم در طرح های نوروزی سنوات گذشته و مشخص کردن نقاط ضعف و قوت آن، صورتجلسه ای با 32 بند به تصویب رسید.



این طرح با هدف امدادرسانی سریع و صحیح و با اطلاع رسانی و آموزش مردم در خصوص نحوه مواجهه با حوادث ترافیکی و مجروحان و نیزموارد اورژانسی است که در طول سفرهای نوروزی رخ میدهد.



رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی (اورژانس 115) قم با اشاره به افزایش تعداد ایستگاه های سلامتی در این طرح در مقایسه با سال گذشته گفت : تعداد این ایستگاه ها که در سال قبل 3 عدد بود امسال به 10 ایستگاه افزایش می یابد به نحوی که رشد 300 درصدی دارد.



محمد جواد باقری ادامه داد: قم در شاهراه مواصلاتی اصلی کشور و مسیر تردد 18 استان کشور قرار دارد و سالانه بطور میانگین 16 میلیون نفر از این استان عبور می‌کنند.



بازدید کارشناسان اورژانس کاشان از مرکز اورژانس 115 قم



مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان قم به عنوان یکی از مجهز ترین مراکز اورژانس 115 در کشور تجربیات و داشته های خود در زمینه فناوری اطلاعات IT و سیستم اتوماسیون را به سایر مراکز اورژانس منتقل می کند.



در همین راستا صبح دیروز چند نفر از کارشناسان واحدهای مختلف مرکز اورژانس کاشان در بازدیدی چند ساعته از اورژانس قم از نزدیک با نحوه اخذ مأموریت در سیستم اتوماسیون115،نحوه عملکرد Server های پوشش دهنده این سیستم، عملکرد سیستم ضبط مکالمات، چگونگی استفاده از سیستم Gps و مکان یاب آمبولانسها،سیستم ارسال پیام به مانیتور آمبولانسها و دریافت پاسخ آنها در دیسپچ ،واحد کنترل کیفیت و نحوه عملکرد آن آشنا شدند.

