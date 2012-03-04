نمایشگاه گیاهان زینتی ودارویی در دانشگاه شهرکرد دایر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه گیاهان زینتی ودارویی در آستانه سال نو به همت گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد از یکشنبه 14 اسفند در دانشکده کشاورزی این دانشگاه برپا شد.

دراین نمایشگاه گیاهان زیبا و خاص به نمایش گذاشته شده است.

این گیاهان در گلخانه های پژوهشی دانشگاه شهرکردبه همت دانشجویان رشته علوم باغبانی تولید شده و با قیمت مناسب به علاقه مندان عرض می شود.

این نمایشگاه تا سه شنبه 16 اسفند 90 دایر خواهد بود.

مجموعه مستند "دسترنگ" در شبکه استانی سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری تولید شد

مستند "دسترنگ" در شبکه جهانبین سیمای مرکز استان چهار محال و بختیاری تولید شد.

این مستند در قالب طرح ها و رنگ های بدیع و زیبا با نگاهی عمیق درقالب مستند بازسازی و قوم شناسی به تصویر می کشد و از ویژگی های خاص آن می توان به ترکیب رنگ و موسیقی مناسب و مرتبط با موضوع و تعدد لوکیشن ها اشاره کرد.

در این مجموعه مستند تاریخچه پدیدآورندگان آثار و هنرهای دستی، انواع مختلف آنها، طرح و کاربرد در گذشته و حال و بازسازی نمایشی کاربردها به شکل فاخر و جذاب معرفی شده است.

آشنایی با صنایع دستی استان و جلوگیری از زوال هنرهای در دست فراموشی هدف تولید این مستند بوده است.

قطعه موسیقی "ایرون" در صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری تولید شد

قطعه موسیقی "ایرون" در واحد شعر و موسیقی صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری تولید شد.

این قطعه ارکسترال اشاره به حضور مردم ایران در صحنه های حساس و سازنده تاریخ کشور و همچنین دستاوردهای مهم علمی و نظامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی دارد.

قطعه موسیقی "ایرون" به منظور تشویق و ترغیب مردم برای مشارکت در سایر مناسبت های مذهبی و سیاسی به تهیه کنندگی حسن مجیدی با آهنگسازی عبدالرضا امیرخانی، صدای نریمان فاضلی و شعر مرید محمدی تولید شده است.

محمد رضا ریسمانچیان رئیس دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد شد

با ابلاغ حکم ریاست دانشگاه شهرکرد، محمد رضا ریسمانچیان به ریاست دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد منصوب شد.

در این حکم آمده است: بی شک مواردی همچون برنامه ریزی موثر و منظم، نظارت مستمر در امور، تعامل با سایر دستگاههای اجرایی، حضور فعال،‌ تقویت روحیه پاسخگویی و احترام به ارباب رجوع، دقت و سرعت در مکاتبات قانون گرایی، پرهیز از اسراف و رعایت صرفه جویی، ارتقاء کیفیت آموزشی دانشکده ازجمله انتظارات مدیریت دانشگاه هستند.

19 واحد اقامتی در چهار محال و بختیاری به مهمانان نوروزی خدمات ارائه می دهند



کارشناس واحد های اقامتی و پذیرایی این اداره کل از وجود 19 مکان اقامتی و پذیرایی برای پذیرایی از مهمانان نوروزی در استان خبر داد و اظهار داشت : از این تعداد 12 هتل ، دو هتل آپارتمان و پنج مهمان پذیر میزبان پذیرایی از مهمانان نوروزی در این استان هستند.

تقی هادی پور با بیان اینکه این واحدها در مجموع داری 250 اتاق و 680 تخت است، بیان داشت : ظرفیت هتل های استان دارای 187 اتاق و476 تخت، هتل آپارتمان ها 24 اتاق و 88 تخت و مهمانپذیر ها 39 اتاق و 116 تخت است.

وی تصریح کرد : این تعداد واحد اقامتی و پذیرایی در شهرستان های شهرکرد، بروجن، فارسان، کوهرنگ و لردگان واقع شده اند.