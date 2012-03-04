به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و پنجم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز یکشنبه با برگزاری هفت بازی پیگیری شد که طی آن تیم‌های گیتی پسند اصفهان، شهید منصوری قرچک، راه ساری، فولادماهان اصفهان، پرسپولیس تهران و فیروز صفه اصفهان مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.

در حساس‌ترین دیدار امروز تیم شهید منصوری در سالن هفتم تیر قرچک به مصاف صبای قم رفت و توانست با 3 گل مرتضی عظیمایی (2 گل) و مجید تیکدری‌نژاد میهمان خود را از پیش رو بردارد. با این پیروزی تیم شهید منصوری 62 امتیازی شد و با تفاضل گل 54+ در صدر جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال باقی ماند.

امروز همچنین تیم گیتی پسند اصفهان در سالن شهید بهشتی مشهد با نتیجه 4 بر یک از سد فرش آرای این شهر گذشت تا با 62 امتیاز و تفاضل گل 50+ همچنان سایه به سایه تیم شهید منصوری حرکت کند. برای تیم گیتی پسند در این بازی خارج از خانه باتیستا (2 گل)، شاپا و افشین کاظمی موفق به گلزنی شدند.

با این نتایج قهرمان فصل جاری مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاههای کشور در هفته بیست و ششم و پایانی مشخص خواهد شد، جایی که تیم گیتی پسند اصفهان در خانه از پرسپولیس تهران پذیرایی می‌کند و شهید منصوری قرچک در سالن پیروزی اصفهان به مصاف فولادماهان اصفهان می‌‍رود.

- نتایج دیدارهای هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* فرش آرای مشهد یک - گیتی پسند اصفهان 4

* شهید منصوری قرچک 3 - صبای قم صفر

* شهرداری ساوه یک - راه ساری 3

* گسترش فولاد تبریز 2 - فولاد ماهان اصفهان 4

* میثاق تهران 3 - دبیری تبریز 3

* پرسپولیس تهران 4 - لبنیات ارژن شیراز 3

* فیروزصفه اصفهان 4 - شرکت ملی حفاری ایران 3

جدول رده‌بندی:

1- شهید منصوری قرچک 62 امتیاز - تفاضل گل 54+

2- گیتی پسند اصفهان 62 امتیاز - تفاضل گل 50+

3- فولاد ماهان اصفهان 54 امتیاز

4- شرکت ملی حفاری اهواز 42 امتیاز

5- گسترش فولاد تبریز 39 امتیاز

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13- راه ساری 19 امتیاز

14- دبیری تبریز 11 امتیاز