کاشت 400 هزار اصله نهال در هفته منابع طبیعی

به گزارش خبرنگارمهر، موسی صابری عصر یکشنبه در نشست با خبرنگاران افزود: در هفته منابع طبیعی توزیع نهال رایگان، نهال کاری در شهرک صنعتی بیدک، نهال کاری در حاشیه جاده سلامت بجنورد، نهال کاری در شهرک گلستان و اجرای طرح های دیگر نهال کاری در سطح استان اجرا می شود.

وی اظهار داشت: هدف اصلی درفعالیت های اجرایی، فرهنگ سازی و افزایش مشارکت مردم در حفاظت از عرصه های منابع طبیعی استان است.

صابری تدوین نظام بهره بردای از محصولات فرعی جنگلی و مرتعی موجود در عرصه های منابع طبیعی استان را از مهمترین اقدامات در دست اجرا دانست و افزود: حداقل 150 گونه گیاهی دارویی، صنعتی و معطر از مجموع بیش از 5 هزار گونه گیاهی موجود در استان شناسایی شده است.

وی ادامه داد: 20 طرح بهره برداری برای دو گیاه شاخص باریجه و کتیرا در مساحتی بالغ بر 70 هزار هکتار در سطح استان در حال اجرا است.

مدیر کل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی اظهار داشت: بیش از 4 هزار و 840 هکتار از اراضی منابع طبیعی برای واگذاری به بخش های کشاورزی و غیرکشاورزی استعدادیابی شده که حدود 2 هزار و 500 هکتار آن در یازده ماهه نخست سال جاری به اشخاص متقاضی واگذار شده است.

هفته درختکاری و منابع طبیعی از تاریخ دوشنبه 15 اسفند آغاز می شود و به مدت یک هفته تا 21 اسفند ادامه دارد.