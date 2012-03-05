سام شپارد از شیکاگو به تهران رسید

نورا موسوینیا درباره ترجمههایی که در دست انتشار دارد به خبرنگار مهر گفت: کتاب «چیزی اطمینانبخش» شامل دو نمایشنامه به قلم دانکن مک لین را ترجمه کردهام که این اثر را قرارست انتشارات نیلا به چاپ رساند.
وی ادامه داد: همچنین کتاب دیگری به نام «شیکاگو» شامل چهار نمایشنامه از سام شپارد نیز توسط همین ناشر در دست چاپ است که فکر میکنم به نمایشگاه کتاب سال آینده برسد.
این مترجم که در حوزه نمایش نیز فعالیت دارد، درباره نمایشنامههای دیگری که در دست ترجمه دارد نیز توضیح داد: دو نمایشنامه با نامهای کره اسب سیاه و موتور آب نوشته دیوید ممت در دست ترجمه دارم که تقریبا به پایان راه رسیده است.
موسوینیا افزود: هنوز با ناشری درباره چاپ آنها صحبت نکردهام و فکر میکنم نام هر دو نمایشنامه را روی جلد کتاب بیاورم. این کتاب می تواند با یک مقدمه تبدیل به اثری 100 صفحهای شود.
وی همچنین درباره یک مجموعه داستان که برای انتشارات افکار ترجمه کرده بود نیز گفت: «صدایی از دیوار» شامل 12 داستان کوتاه و معاصر از نویسندگان آمریکایی است که هنوز مجوز نگرفته است.
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