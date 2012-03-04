خانه عزت الله انتظامی به موزه تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، طرح موضوع تبدیل شدن خانه عزت الله انتظامی به موزه در برنامه رادیویی "پرانتز باز" از اخبار قابل توجه در عرصه فرهنگ و هنر است سردبیر و تهیه‌کننده مستند خبری "پرانتز باز" گفت که قرار است عزت الله انتظامی در این برنامه رادیویی که همه روزه از ساعت 19 روی آنتن می‌رود، حاضر می‌شود تا درباره تبدیل خانه‌اش به موزه صحبت کند.

- دبیر نخستین دوسالانه دیوارنگاری و گرافیک محیطی شهر از تصمیم سازمان زیباسازی برای اجرایی شدن منتخب آثار روی دیوارهای شهر تهران خبر داد.رضا بابازاده مقدم درباره هدف از برگزاری این دوسالانه گفت: هدف از برگزاری این دوسالانه، بررسی وضعیت فعلی در حوزه دیوارنگاری و گرافیک محیطی شهر تهران است تا با نقد و به چالش کشیدن مسائلی که می تواند در جهت چرایی و چگونگی این روند در آینده موثر باشد، گام‌هایی برای زیباتر کردن تهران برداریم.

- یکی از اخبار جالب در صفحه امروز فرهنگ و هنر خبرگزاری مهر، درج خبری مبنی بر سیزده بدر رفتن کاراکترهای انیمیشن محبوب شکرستان بود. صفوی تهیه‌کننده مجموعه انیمیشن "شکرستان" درباره ساخت این مجموعه گفت : در مرحله اول از ساخت سری جدید شکرستان13 قسمت 25 دقیقه‌ای ویژه ایام نوروز با موضوعاتی مربوط به دید و بازدید، سفر درنوروز و سیزده بدر ساخته ایم.

- حضور عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هنگام کلید خوردن سریال"جوجه‌های پاییزی" از دیگر اخبار جالب امروز بود . یکی از دلایل حضور وزیر تعاون هنگام آغاز این پروژه این است که این مجموعه تلویزیونی محصول مشترک شبکه اول سیما و وزارت کار است. هستنداد.

-خبرآمد که امرالله احمدجو کارگردان سریال به یادماندنی "روزی روزگاری" که مردم با این سریال و بازی بی نظیر خسرو شکیبا ، ژاله علو و بسیاری دیگر از بازیگران نام آشنای سینما و تلویزیون ایران خاطره دارند، اینبار با مجموعه تلویزیونی "پشت کوه‌های بلند" از اردیبهشت ماه سال آینده به روی آنتن می آید. احمدجو، کارگردان مجموعه "پشت‌ کوه‌های بلند" در این ارتباط گفت : احتمال زیاد پخش شبانه این مجموعه از اردیبهشت ماه شروع می‌شود و در حال حاضر این پروژه مراحل فنی همچون صداگذاری و موسیقی را پشت سر می‌گذارد.

- قسمت سوم از نشست خبرگزاری مهربا عوامل فیلم "چیزهایی هستکه نمی دانی" به صحبت های علی مصفا اختصاص داشت در این نشست این بازیگر عنوان کرد: اگراین فیلم یک اکران درست داشت (البته هنوز ناامید نیستم) می‌توانست نمونه موفق فیلمی‌ باشد که بدون بریز و بپاش‌های معمول ساخته می‌شود و جواب خوبی از مخاطب می‌گیرد.

- خبرآخر اینکه هزاران واژه" نام تازه ترین اثر "ادی مورفی"، بازیگر سیاهپوست سینمای کمدی است که از هفته آینده به سینماهای جهان می آید. ون