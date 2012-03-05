نمایشگاه عکس از تاثیرگزاری بالائی در جامعه برخوردار است

حجت⁯الاسلام مرتضی عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه بازدید خود از نمایشگاه " شهدای ترور" که هم اکنون در پردیس کشاورزی کرج برپا شده است، افزود: سخنرانی⁯ها و همایش⁯ها از ابزارهایی هستند که برای تنویر افکار عمومی استفاده می⁯شوند ولی یکی از ابزارهایی که می⁯تواند نقش خوب و موثرتری در این مهم داشته باشد نمایشگاه⁯های عکس هستند.

عباسی درباره اهداف برگزاری نمایشگاه عکس" شهدای ترور" گفت: باتوجه به بیانات رهبر معظم انقلاب در باب بصیرت⁯افزایی به خصوص برای قشر تحصیل⁯کرده برآن شدیم تا این نمایشگاه را در محیط پردیس کشاورزی برگزار کنیم.

وی اضافه کرد: لازم است که دانشجویان و همینطور عموم مردم در جریان اموری که دشمنان برای ضربه زدن به نظام انجام می⁯دهند قرار گیرند تا بتوانند تحلیل درستی نسبت به مسایل داشته باشند.

وی بیان کرد: خوشبختانه تابلو⁯هایی که در این نمایشگاه استفاده شده است بسیار گویا و اسنادی است و این موضوع می⁯تواند به خوبی باعث دانش⁯افزایی شود.

حرکت⁯های مخفی دشمنان و جریان⁯های نفاق

حجت⁯الاسلام مرتضی عباسی در ادامه این گفتگو تصریح کرد: امروز دشمنان و جریان⁯های نفاق به صورت مخفی و گمنام حرکت می⁯کنند تا بتوانند ضربات خود را از بطن جامعه وارد کنند، آنها طوری رفتار می⁯کنند که مردم آنها را از خودشان بدانند.

عباسی گفت: بحث نفاق یک بحث ضروری است و این نمایشگاه و امثال آن نیز برگزار می⁯شوند تا اقدامات چهره⁯های نفاق را در دوره⁯های مختلف بازگو و شفاف⁯سازی کنند.

استکبار به دنبال هزینه⁯های کمتر

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج در بخش دیگری از سخنانش گفت: استکبار از ابزارهایی استفاده می⁯کند که برایش کمترین هزینه را دربر داشته باشد و قطعاً اگر بتواند نیروهایش را از درون کشور هدف تامین می⁯کند، زیرا از این طریق هم زودتر به مقصد می⁯رسد و هم هزینه کمتری را متحمل می⁯شود.