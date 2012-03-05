نمایشگاه عکس از تاثیرگزاری بالائی در جامعه برخوردار است

حجتالاسلام مرتضی عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه بازدید خود از نمایشگاه " شهدای ترور" که هم اکنون در پردیس کشاورزی کرج برپا شده است، افزود: سخنرانیها و همایشها از ابزارهایی هستند که برای تنویر افکار عمومی استفاده میشوند ولی یکی از ابزارهایی که میتواند نقش خوب و موثرتری در این مهم داشته باشد نمایشگاههای عکس هستند.
عباسی درباره اهداف برگزاری نمایشگاه عکس" شهدای ترور" گفت: باتوجه به بیانات رهبر معظم انقلاب در باب بصیرتافزایی به خصوص برای قشر تحصیلکرده برآن شدیم تا این نمایشگاه را در محیط پردیس کشاورزی برگزار کنیم.
وی اضافه کرد: لازم است که دانشجویان و همینطور عموم مردم در جریان اموری که دشمنان برای ضربه زدن به نظام انجام میدهند قرار گیرند تا بتوانند تحلیل درستی نسبت به مسایل داشته باشند.
وی بیان کرد: خوشبختانه تابلوهایی که در این نمایشگاه استفاده شده است بسیار گویا و اسنادی است و این موضوع میتواند به خوبی باعث دانشافزایی شود.
حرکتهای مخفی دشمنان و جریانهای نفاق
حجتالاسلام مرتضی عباسی در ادامه این گفتگو تصریح کرد: امروز دشمنان و جریانهای نفاق به صورت مخفی و گمنام حرکت میکنند تا بتوانند ضربات خود را از بطن جامعه وارد کنند، آنها طوری رفتار میکنند که مردم آنها را از خودشان بدانند.
عباسی گفت: بحث نفاق یک بحث ضروری است و این نمایشگاه و امثال آن نیز برگزار میشوند تا اقدامات چهرههای نفاق را در دورههای مختلف بازگو و شفافسازی کنند.
استکبار به دنبال هزینههای کمتر
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج در بخش دیگری از سخنانش گفت: استکبار از ابزارهایی استفاده میکند که برایش کمترین هزینه را دربر داشته باشد و قطعاً اگر بتواند نیروهایش را از درون کشور هدف تامین میکند، زیرا از این طریق هم زودتر به مقصد میرسد و هم هزینه کمتری را متحمل میشود.
حجتالاسلام مرتضی عباسی افزود: برای مثال در همین فتنه 88 افرادی دست نشانده دشمن شده بودند که سالها در خدمت نظام فعالیت میکردند ولی دشمن آنها را به گونهای هدایت کرد که ناخواسته در برابر ملت و نظام اسلامی قرار گرفتند.
نظر شما